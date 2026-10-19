Aichi-Nagoya 2026: 5 medallas para el equipo de parajudo de Uzbekistán en el primer día

Las competiciones del primer día de los Juegos Para-Asiáticos, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, comenzaron con una verdadera cosecha de medallas para la delegación de Uzbekistán.

Nuestros atletas, que saltaron al tatami de parajudo, demostraron gran destreza y una voluntad inquebrantable, sumando al medallero de nuestro equipo nacional 2 medallas de plata y 3 de bronce de una sola vez.

El camino a la final: dos medallas de plata

Los líderes de nuestro equipo compitieron con confianza hasta llegar a las finales, ocupando el segundo escalón del podio:

La nueva cima de Uljon Amriyeva (clase J1, -60 kg): Compitiendo en la categoría femenina, Amriyeva superó con éxito todas las rondas clasificatorias y disputó una reñida final contra la china Shi Yi Jie, aportando una valiosa medalla de plata a nuestra delegación;

Superando el resultado de Hangzhou: Cabe destacar que, tras haber ganado el bronce en los Juegos Para-Asiáticos de Hangzhou 2022, Uljon Amriyeva mejoró su marca esta vez al convertirse en medallista de plata;

La lucha decidida de Kemran Nurillayev (clase J2, -70 kg): En las competiciones masculinas, Kemran Nurillayev venció a todos sus rivales hasta llegar a la final. En el combate por el oro contra el kazajo Ibragim Nurmakhanuli, nuestro compatriota se hizo finalmente con la medalla de plata.

Medallas de bronce: Un lugar firme en el podio

Asimismo, otros tres de nuestros parajudocas, que demostraron una excelente preparación en las fases de repesca y finales por el bronce, enriquecieron el palmarés del equipo:

Bonu Babayeva (clase J1, -52 kg): En la categoría de peso ligero, Bonu lanzó ataques activos contra sus oponentes y se adjudicó la medalla de bronce;

Fotima Toirova (clase J1, -60 kg): Otra de nuestras representantes, que defendió dignamente los colores del país en esta categoría, subió al tercer escalón del podio;

Ibrohim Akbarov (clase J1, -70 kg): Mostrando tenacidad en los intensos enfrentamientos masculinos, Ibrohim sumó una nueva medalla de bronce para nuestra delegación.

Estas 5 medallas de parajudo contribuyen de forma significativa a consolidar la posición del equipo de Uzbekistán en el medallero general de los Juegos Para-Asiáticos de Aichi-Nagoya.