Bobur Toshtemirov se corona campeón y bate el récord de los Juegos Para Asiáticos en Aichi-Nagoya

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Bobur Toshtemirov se corona campeón y bate el récord de los Juegos Para Asiáticos en Aichi-Nagoya

Desde el primer día de los Juegos Para Asiáticos, inaugurados oficialmente en Aichi-Nagoya, Japón, se registró un resultado histórico para la selección nacional de Uzbekistán.

En la prueba masculina de persecución individual de 3 km en paraciclismo en pista, representando a nuestro país, Bobur Toshtemirov superó a todos sus rivales, subió a lo más alto del podio y se adjudicó la medalla de oro.

Una final intensa y un nuevo récord

La final fue disputada y se desarrolló a gran velocidad:

  • Victoria sobre el rival coreano: En la final, nuestro compatriota Corea del Sur se enfrentó al representante de Corea del Sur en la pista y tomó la iniciativa desde las primeras vueltas;

  • Llegada en 3:41.263: Toshtemirov completó la distancia de 3 kilómetros en 3 minutos y 41,263 segundos sin dejar ninguna oportunidad a su oponente;

  • Récord de los Juegos Para Asiáticos: Este tiempo asombroso quedó registrado oficialmente en los anales de la competición como el nuevo récord de los Juegos Para Asiáticos.

Una nueva página en el paraciclismo uzbeko

Esta victoria de Bobur Toshtemirov tiene una doble importancia histórica:

  • Primer oro en paraciclismo: Es la primera medalla de oro ganada por Uzbekistán en las pruebas de paraciclismo (pista) en la historia de los Juegos Para Asiáticos;

  • La primera medalla de nuestra delegación: Toshtemirov entregó a la delegación deportiva uzbeka su primera medalla en la competición de Aichi-Nagoya, y lo hizo directamente con el oro de mayor calidad.

Este potente inicio en la pista brinda una gran motivación y confianza a los demás atletas uzbekos que participan en los Juegos Para Asiáticos.

Bobur ToshtemirovJuegos Para AsiáticosAichi-NagoyaParaciclismo en pistaUzbekistán
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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