Pokizaxon Kamoldinova es campeona de Asia en Aichi-Nagoya

La delegación de Uzbekistán ha ganado otra medalla de oro en los XX Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Esta vez, la buena noticia llega desde el tapiz de kurash — Pokizaxon Kamoldinova derrotó a todas sus oponentes en la categoría de -78 kg para convertirse en campeona de los Juegos Asiáticos.

Cabe destacar que el camino de la luchadora uzbeka hacia el título fue dramático desde las semifinales, ya que Kamoldinova tuvo que enfrentarse a su compatriota Shohista Nazarova para llegar a la final. Pokizaxon ganó este combate, mientras que Nazarova terminó la competición con una medalla de bronce.

Pero otro combate decisivo esperaba a Kamoldinova.

En la final, Corea del Sur se enfrentó a una representante de

En la final por la medalla de oro, la oponente de Pokizaxon Kamoldinova fue Corea del Sur la representante Sumin Mong.

La atleta uzbeka demostró gran seguridad en el combate decisivo y superó a su rival.

De esta manera, Kamoldinova subió a lo más alto del podio y se convirtió en la ganadora de los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Este resultado es otro gran logro para el kurash uzbeko.

Dos uzbekas en la misma categoría — dos medallas

Las competiciones en la categoría de -78 kg tuvieron una importancia especial para Uzbekistán.

La razón es que dos de nuestras compatriotas, Pokizaxon Kamoldinova y Shohista Nazarova, llegaron a las semifinales.

Por lo tanto, era seguro que Uzbekistán ganaría al menos una medalla de oro y una de bronce en esta categoría.

En la competencia interna de la semifinal, Kamoldinova ganó y pasó a la final. Nazarova se conformó con la medalla de bronce.

La victoria en la final hizo que este resultado fuera aún más brillante: Pokizaxon — oro, Shohista — bronce.

El título de campeona de los Juegos Asiáticos para Pokizaxon

La victoria de Kamoldinova sumó otro oro al medallero de la delegación de Uzbekistán en Aichi-Nagoya 2026.

Si bien cada victoria en kurash es importante, el éxito en la final es el resultado merecido de todo el esfuerzo de la atleta durante la competición.

Pokizaxon Kamoldinova también superó a sus oponentes una tras otra para llegar a la final. Allí también supo manejar la presión y derrotar a la representante de Corea del Sur.

Como resultado, la atleta uzbeka obtuvo el prestigioso estatus de campeona de los Juegos Asiáticos.

El kurash uzbeko demostró una vez más su potencial

Los resultados de los luchadores uzbekos en Aichi-Nagoya 2026 contribuyen significativamente al total de medallas de la delegación nacional.

La medalla de oro de Pokizaxon Kamoldinova será recordada por otro aspecto importante.

Dos uzbekas llegaron a las semifinales en la misma categoría. Una se convirtió en campeona de los Juegos Asiáticos y la otra ganó la medalla de bronce.

Esto demuestra no solo el resultado en sí, sino también la alta competencia entre los representantes uzbekos en esta categoría.

Una medalla de oro sumada a la cuenta de Uzbekistán

Así, Pokizaxon Kamoldinova dominó a todas sus rivales en la categoría de -78 kg en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, llevando la bandera de Uzbekistán a lo más alto del podio.

Su título, junto con el bronce de Shohista Nazarova, aseguró dos medallas para Uzbekistán en esta categoría.

Pokizaxon Kamoldinova es campeona de los Juegos Asiáticos. La delegación de Uzbekistán añade otro oro a su palmarés en Aichi-Nagoya 2026.