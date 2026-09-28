Anvar Anvarov gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

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Anvar Anvarov gana la medalla de bronce en los Juegos Asiáticos

El atletismo de Uzbekistán ha conseguido una nueva medalla en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Participando en la prueba de salto de longitud, Anvar Anvarov registró una marca de 8,06 metros, asegurándose un lugar en el podio.

El mejor intento de nuestro compatriota le valió la medalla de bronce de la competición.

El mejor salto de Anvarov: 8,06 metros

El miembro de la selección nacional de Uzbekistán, Anvar Anvarov, demostró su capacidad en las pruebas de salto de longitud.

Nuestro atleta logró su mejor marca en la competición con 8,06 metros. Este resultado fue suficiente para obtener la medalla de bronce según los resultados finales.

De esta manera, Anvar Anvarov entregó otra medalla a la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

El medallero de la delegación de Uzbekistán sigue creciendo

El bronce de Anvarov es el último éxito de los representantes de nuestro país en el atletismo.

En los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, los atletas uzbekos siguen luchando por las medallas en diversas disciplinas. Se esperan grandes resultados de nuestros compatriotas también en atletismo.

La medalla de bronce de Anvar Anvarov fue celebrada como una nueva noticia alegre en esta disciplina.

Sobre Anvar Anvarov

Anvar Anvarov compite en las pruebas de salto de longitud con la selección nacional de Uzbekistán.

Aichi-Nagoya 2026 fue una de sus participaciones más importantes en los Juegos Asiáticos. Con su marca de 8,06 metros, nuestro atleta se colocó entre los tres mejores y ganó la medalla de bronce para la delegación uzbeka.

Aichi-Nagoya 2026

Los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026 se están celebrando en la prefectura de Aichi y la ciudad de Nagoya, Japón.

La delegación de Uzbekistán participa con una amplia representación en estos Juegos Asiáticos, uno de los eventos deportivos más grandes del continente.

El salto de 8,06 metros de Anvarov supone un nuevo logro premiado para el atletismo uzbeko.

Un salto, una medalla. Anvar Anvarov Uzbekistán en Aichi-Nagoya ha llevado su bandera al podio una vez más.

Anvar AnvarovJuegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026Salto de longitudAtletas uzbekosAtletismo
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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