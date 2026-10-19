3 oros, 2 platas y 2 récords: El triunfo de los para-atletas uzbekos

La primera jornada de los Juegos Para Asiáticos, que se celebran en Aichi-Nagoya, Japón, está siendo un éxito rotundo y lleno de récords para la delegación nacional de Uzbekistán.

En particular, nuestros compatriotas que compitieron en las pruebas de para-atletismo demostraron una habilidad y superioridad física sin precedentes, logrando 3 medallas de oro y 2 de plata y estableciendo dos nuevos récords en los Juegos Para Asiáticos en sus respectivas disciplinas.

Lo más alto del podio y nuevos récords

Las actuaciones de los para-atletas uzbekos fueron ovacionadas por los aficionados presentes en el estadio:

Otro oro para Husniddin Norbekov (clase F35): El campeón paralímpico y mundial Husniddin Norbekov dominó la final de lanzamiento de peso masculino al lanzar el artefacto a 16,04 metros superando claramente a todos sus rivales y asegurando el título;

Récord de competición para Mahliyo Akramova (clase F32): Nuestra representante Mahliyo Akramova, que participó en la final de lanzamiento de clava femenino, 24,08 metros obtuvo la medalla de oro con un resultado que establece un nuevo récord en los Juegos Para Asiáticos;

El golpe de efecto récord de Qudratillo Ma’rufxo‘jayev (clase F37): Qudratillo Ma’rufxo‘jayev, quien participó en las pruebas de lanzamiento de peso, 16,66 metros registró esta marca para subir a lo más alto del podio y batir el récord de la competición.

Medallas de plata: Doblete uzbeko en el podio

Nuestros compatriotas también enriquecieron el medallero con importantes logros de plata:

Doblete de plata para Tolibboy Yo‘ldoshev (clase F37): Compitiendo en la misma categoría que Qudratillo Ma’rufxo‘jayev, Tolibboy Yo‘ldoshev lanzó el peso a 15,79 metros ocupando el segundo lugar, lo que permitió a Uzbekistán ocupar los dos primeros puestos del podio en esta disciplina; Uzbekistán se lució;

Salto de plata para Omadbek Hasanov (clase T47): Omadbek Hasanov, que compitió en la final de salto de longitud masculino, 6,99 metros logró esta marca, sumando otra valiosa medalla de plata para nuestra delegación.

Estas 5 medallas importantes y 2 récords oficiales, logrados en el primer día por nuestros para-atletas, aseguran que Uzbekistán se posicione firmemente entre los líderes del medallero en los Juegos Para Asiáticos de Aichi-Nagoya.