Se revela el posible once del Barcelona contra el PSG

En el marco de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, los aficionados al fútbol europeo esperan con ansias el choque entre dos grandes clubes. El club catalán del FC Barcelona visitará París para enfrentarse al campeón de Francia, el PSG en su estadio.

El prestigioso medio catalán Mundo Deportivo ha publicado el posible once inicial de los «azulgranas» para este intenso enfrentamiento. Varios cambios inesperados están llamando la atención de aficionados y expertos.

El posible once inicial del Barcelona en París

Según las predicciones de los periodistas españoles, se espera que los catalanes salten al campo con los siguientes 11 jugadores:

Portero: García;

Defensas: Espart, Cubarsí, Martín, Cancelo;

Centrocampistas: Pedri, Rodrigo, Fermín López;

Delanteros: Lamine Yamal, Gordon, Jesús.

Gran sorpresa: Raphinha fuera del once inicial

El aspecto que más ha causado revuelo en la lista probable es la exclusión del extremo brasileño Raphinhadel equipo titular:

Líder importante en el banquillo: Se espera que Raphinha, uno de los capitanes y motor del equipo esta temporada, comience el partido desde el banquillo;

Decisión táctica: El cuerpo técnico podría estar planeando utilizarlo como «joker» en la segunda mitad para aumentar el ritmo del juego, considerando su carga física.

Horario y detalles del partido

El duelo central de la Champions League entre el PSG y el Barcelona comenzará a la siguiente hora:

Fecha del partido: 20 de octubre en el estadio Parque de los Príncipes de París;

Hora de inicio: Hora de Taskent la noche del 20 al 21 de octubre a las 00:00.

Se espera que este enfrentamiento entre dos gigantes europeos sea decisivo no solo para la tabla de posiciones, sino también en la lucha por la clasificación a los playoffs.