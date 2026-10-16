Enzo Maresca habla sobre la derrota ante el PSG y la confesión de Luis Enrique

En uno de los duelos centrales de la UEFA Champions League, el PSG venció por 4-2 al Manchester City. El entrenador Enzo Maresca compartió sus impresiones tras el encuentro. El destino del partido quedó prácticamente decidido en la primera parte. Los «Cityzens» encajaron tres goles sin respuesta antes del minuto 32, quedando en una situación muy complicada. Aunque Erling Haaland anotó un doblete en la segunda mitad intentando recortar distancias, los parisinos marcaron un gol más para sellar la victoria.

«Dos goles en un minuto nos dejaron en shock»

En su entrevista con TNT Sports, Enzo Maresca analizó los puntos de inflexión del partido:

Primeros minutos:

«No jugamos mal al principio. Hasta que encajamos el primer gol, incluso nos veíamos bien»; Golpes consecutivos:

«Pero un minuto después llegó el segundo gol, lo cual fue muy frustrante. En la segunda parte fuimos mucho mejores y probablemente merecíamos un mejor resultado»; Efectividad de los cambios tácticos:

«Para ser honesto, fue un partido extraño. En el descanso hicimos algunos ajustes tácticos que nos ayudaron en el campo». Charla con Luis Enrique y el factor suerte

El técnico del

Manchester Citytambién reveló una breve charla con su homólogo al finalizar el partido:

«Después del partido, Luis [Enrique] me dijo abiertamente que hoy tuvieron mucha suerte», añadió Maresca.

Próximo desafío: Premier League

Tras el tropiezo europeo, los «Cityzens» deben centrarse en el campeonato nacional: