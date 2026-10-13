Un invitado sorpresa en el Etihad: ¿Vendrá Guardiola al Manchester City - PSG?

El entrenador del club inglés Manchester City , Enzo Maresca , participó en la rueda de prensa previa al duelo central de la UEFA Champions League contra el equipo francés del PSG . Durante el evento, el técnico italiano aclaró los informes sobre la posible visita del exentrenador y leyenda del club, Pep Guardiola , para presenciar este intenso enfrentamiento desde el estadio.

La aparición del entrenador más exitoso en la historia de los «Citizens» en el partido de su antiguo equipo está generando gran interés entre los aficionados y la comunidad futbolística.

«Un evento emocionante para los fans»: Maresca sobre los planes de Pep

Enzo Maresca evaluó su relación con el técnico español y la probabilidad de su futura visita de la siguiente manera:

Última conversación: «Hablé con él después del derbi contra el Manchester United . Por lo tanto, no sé exactamente cuáles son sus planes en este momento»;

Base o directo al estadio: «Si vendrá directamente al Etihad Stadium o si pasará primero por la ciudad deportiva del equipo, tampoco tengo información precisa al respecto»;

Inmenso respeto: «Es un evento muy emocionante para todos, especialmente para nuestros aficionados. Pero por ahora, el plan exacto de Pep es desconocido», subrayó el técnico del equipo.

Guardiola dirigió alManchester City durante muchos años, llevando al club a la cima del fútbol inglés y europeo, además de ganar el primer trofeo de la Champions League en la historia del club.

Detalles del partido y hora de inicio

Competición: UEFA Champions League, duelo central;

Equipos: Manchester City — PSG;

Ubicación: Manchester, Etihad Stadium;

Hora de inicio: El encuentro comenzará el 14 de octubre a las 00:00 .

Se espera que este enfrentamiento entre dos gigantes europeos sea uno de los choques más esperados e intensos de la jornada.