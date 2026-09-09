Maresca habla sobre la importante victoria a domicilio contra el Oporto

En la primera jornada de la fase de liga de la nueva temporada de la UEFA Champions League, el campeón de Inglaterra Manchester Cityvisitó al club Oporto en el difícil y presionante estadio del Dragão, logrando una victoria autoritaria por 2-0. Tras el encuentro, el entrenador de los «Citizens», Enzo Maresca, compartió sus reflexiones sobre el guion del partido, las ocasiones creadas y la férrea disciplina de sus jugadores. Destacó que su equipo no dio prácticamente ninguna oportunidad a los locales en este desplazamiento. ¿Qué aspectos permitieron a los hombres de Maresca superar al rival, en qué momentos cruciales marcó Haaland y qué gran duelo espera a los mancunianos en octubre? Al final del artículo, revelaremos la intriga principal: el próximo superduelo del equipo y todos los detalles del calendario de la 2ª jornada del torneo.

Control perfecto en el Dragão y la valoración de Maresca

El técnico italiano elogió la calidad del desempeño de su equipo tras el partido:

Dominio total en ambas mitades: Los pupilos de Maresca fueron igual de convincentes en los primeros 45 minutos como tras el descanso, creando suficientes ocasiones para asegurar la victoria;

Neutralización completa del rival: Según el entrenador, los mancunianos cortaron de raíz los ataques peligrosos de los locales, sin permitirles apenas actividad frente a la portería;

Una prueba en un estadio difícil: Consciente de que el Oporto juega de forma muy agresiva en casa, el entrenador admitió que se requería una maestría especial para mantener la iniciativa y ganar en un estadio tan hostil.

«Creamos suficientes ocasiones para ganar tanto en la primera como en la segunda parte. Creo que lo merecíamos plenamente. No dejamos que el rival hiciera prácticamente nada. Estoy especialmente satisfecho con nuestro juego en este estadio, donde siempre es muy difícil jugar», declaró Maresca, citado por el sitio oficial de la UEFA.

Los puntos cruciales de Erling Haaland y el 2-0 a domicilio

El destino del encuentro fue sentenciado por el máximo goleador actual del Manchester City:

Gol rápido al inicio de la segunda parte: Nada más volver del descanso, en el minuto 47, el delantero noruego Erling Haaland aprovechó un hueco en la defensa local para abrir el marcador;

El punto final del partido: En el tiempo añadido, en el minuto 90+1, Haaland volvió a encontrar portería, firmando un doblete y asegurando una victoria convincente por 2-0.

El superduelo del 14 de octubre

La cuestión que más interesa a los aficionados al fútbol es qué rivales esperan a los clubes en la 2ª jornada de la UCL y cuándo se disputarán los partidos. La conclusión más importante esque la próxima jornada ofrecerá pruebas aún más intensas para ambos clubes. En particular, el Oporto, derrotado en casa, visitará al equipo español del Betis. Manchester Cityjugará en casa, en el Etihad Stadium, contra uno de los superclubes más renombrados de Europa, el club francés del PSG en un duelo central. Ambos partidos están programados oficialmente para el 14 de octubre.

¿Cree que el Manchester City de Enzo Maresca podrá superar el obstáculo del PSG con la misma seguridad el 14 de octubre? ¿Puede la eficacia letal de Erling Haaland en la UCL llevar al equipo hacia el título esta temporada? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta esta importante noticia deportiva con los aficionados!