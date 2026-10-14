José Mourinho lanza una declaración contundente antes del partidazo contra la Roma

El entrenador del Real Madrid compartió sus impresiones en la rueda de prensa previa al crucial encuentro contra la José Mourinho en el marco de la 2ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League frente al equipo italiano de la Roma . Según informa el prestigioso diario español AS , el técnico portugués elogió la fuerza y la motivación de su antiguo equipo, al cual conoce a la perfección.

Habiendo dirigido al club romano entre 2021 y 2024 y ganado el cariño de la afición, el hecho de enfrentarse a ellos como rival aumenta aún más la expectación del duelo.

«No vienen aquí de paseo, vienen a jugar»

José Mourinho analizó la determinación del rival y la fase de grupos de la siguiente manera:

La fuerza y el entusiasmo del rival: «Será un gran partido. La Roma es un equipo fuerte; tras su regreso a la Champions League, tienen una motivación inmensa. No han venido aquí a ver fútbol, sino a pelear y a jugar»;

La complejidad del calendario: «Desde el inicio de la competición nos ha tocado enfrentarnos a dos de los equipos más fuertes de Italia. A pesar de no contar con tres jugadores clave en el primer partido, logramos sumar los 3 puntos. Ahora nos espera una prueba seria contra la Roma»;

El valor de cada punto: «Para sumar puntos tendremos que mostrar un juego de mucha calidad. Es un rival muy importante para nosotros».

«Nosotros mismos nos ponemos la presión, el objetivo es ganar»

El técnico del «club blanco» también destacó las exigencias marcadas al equipo:

Aún no es el momento decisivo: «Por ahora, en la Champions League , no ha llegado el momento de máxima presión que decida la clasificación o la eliminación»;

Exigencia interna y objetivo único: «Sin embargo, nos estamos presionando a nosotros mismos y elevando el nivel de exigencia. Nuestro objetivo es único: queremos ganar este enfrentamiento», subrayó Mourinho.

El reencuentro de José Mourinho, quien conquistó la Conference League y llegó a la final de la Europa League con el club romano, ante su exequipo se perfila como uno de los eventos más dramáticos y esperados de la jornada.