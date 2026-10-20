Manchester City — AEK: Maresca confía el centro de la defensa a Husanov y Dias (Alineaciones)
En el marco de la 3ª jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el gigante inglés Manchester City recibe en casa al club griego AEK .
Las alineaciones oficiales de ambos equipos han sido anunciadas. Para los aficionados al fútbol de Uzbekistán, la gran noticia es que el defensa de nuestra selección, Abdukodir Husanov , ha sido incluido en el once inicial de los mancunianos y comenzará el encuentro.
Alineaciones iniciales
Los cuerpos técnicos de ambos clubes han decidido alinear a los siguientes jugadores:
Manchester City: Donnarumma, Lewis, Husanov, Dias, Gvardiol, Anderson, Fernandes, Allan, Cherki, Foden, Samba;
AEK: Brignoli, Rota, Moukoudi, Relvas, Pilios, Mayer, Arriaga, Marin, Mario, Jovic, Varga.
¿Cuándo y dónde se juega el partido?
Competición: UEFA Champions League, fase de liga, 3ª jornada;
Horario: a las 00:00 hora de Taskent;
Estadio: Etihad Stadium, Manchester.
Se espera que este encuentro sea una nueva prueba importante y un examen de responsabilidad en la Champions League para Abdukodir Husanov, quien formará pareja con Rúben Dias en el centro de la defensa.
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