Luis Enrique se sincera sobre su amor por París, su renovación y la presión añadida

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Luis Enrique se sincera sobre su amor por París, su renovación y la presión añadida

El gran club francés PSG el entrenador Luis Enrique expresó con sinceridad sus sentimientos sobre su trayectoria en el equipo de la capital, la extensión de su contrato y el profundo vínculo emocional establecido con la ciudad de París y sus habitantes. Paris No Limit según informa el medio, el técnico español no solo se siente como el mentor del club, sino como una parte integral de la cultura parisina.

A pesar de haber logrado varios éxitos en Europa, Enrique destacó que, tras el nuevo acuerdo, la responsabilidad y la presión sobre sus hombros han aumentado.

«Habéis cambiado nuestras vidas»: El ambiente de la ciudad y la relación con los aficionados

El experimentado entrenador español se refirió al reconocimiento de los parisinos y a sus interacciones con ellos:

  • Responsabilidad y nueva presión: «He renovado mi contrato y ahora siento aún más presión para demostrar que estoy listo para ganar muchos más trofeos con el PSG. No me he quedado tranquilo solo porque la gente diga que está muy contenta con el equipo»;

  • La felicidad de la gente, el objetivo supremo: «Los parisinos a menudo me dicen: «Habéis cambiado nuestras vidas», dicen. Hay cosas más importantes en la vida, pero para un entrenador, entender que su trabajo ha podido aportar algo a la gente, compartir emociones tan fuertes con ellos y sus familias es muy valioso»;

  • Idioma francés y cultura: «¿Me considero un verdadero parisino? ¡Espero que sí! Pero todavía tengo que mejorar mucho mi francés (ríe). Al principio era muy difícil hablar, a veces me sentía como en un callejón sin salida. Pero estoy progresando y cada día me siento más libre. Soy extranjero, pero espero que mi vínculo con esta ciudad no se rompa nunca hasta el final de mi vida».

La era Luis Enrique: Una página dorada en la historia del PSG

Al frente del club parisino desde el verano de 2023, Luis Enrique ha convertido al equipo en un verdadero líder europeo en poco tiempo:

  • La cima absoluta de Europa: Bajo la dirección del entrenador, los parisinos ganaron dos veces consecutivas la Liga de Campeones de la UEFA y triunfaron en la Supercopa de la UEFA;

  • Dominio total en Francia: El club consiguió tres títulos consecutivos de liga nacional (Ligue 1), además de dos Copas de Francia y Supercopas;

  • Éxito global: El equipo parisino también llevó la prestigiosa Copa Intercontinental de la FIFAa su museo en 2025.

Hoy en día, Luis Enrique se ha ganado un lugar firme en el corazón de los aficionados parisinos, no solo por los resultados, sino también por su filosofía de juego y su devoción por la ciudad.

Luis EnriquePSGLiga de Campeones de la UEFACopa Intercontinental de la FIFAFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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