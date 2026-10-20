«Gran sorpresa en la Copa»: El Lokomotiv derrota al Neftchi por 4-2

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«Gran sorpresa en la Copa»: El Lokomotiv derrota al Neftchi por 4-2

Los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán de fútbol estuvieron llenos de resultados inesperados y verdaderas sorpresas. En dos enfrentamientos cruciales, los equipos de Lokomotiv y Andijon lograron victorias brillantes para avanzar a las semifinales del torneo.

Especialmente, la eliminación del Neftchi, vigente campeón nacional, en Fergana, fue registrada como la mayor sorpresa de la competición.

Festival de goles en Fergana: El Lokomotiv elimina al campeón de la copa

El evento principal y dramático del día tuvo lugar en Fergana. El equipo de Tashkent, «Lokomotiv» visitó al Neftchi y ofreció un verdadero espectáculo de goles, superando a su rival por 4-2:

  • La arrolladora primera mitad de los «Ferroviarios»: El Lokomotiv marcó 4 goles en la primera parte. Jasurbek Yaxshiboyev abrió el marcador de penalti en el minuto 11 y firmó su doblete en el minuto 33;

  • Los remates de Tupliyev y Turopov: Además, Tupliyev en el minuto 23 y Turopov en el minuto 43 perforaron la portería local, consolidando la ventaja de los visitantes;

  • Los goles de respuesta del Neftchi: Aunque G‘iyosov en el minuto 36 e Ismoilov en el 45+3 recortaron distancias para los locales, esto no fue suficiente para salvar al campeón vigente de la derrota.

Batalla intensa en Zomin: Andijon vence al Sogdiana

En el segundo partido disputado en la ciudad de Zomin, región de Jizzakh, «Andijon» logró una victoria con carácter en el campo del Sogdiana (2-1):

  • Autogol y tanto de Boake: En la segunda parte, el Andijon aumentó la presión. Gracias a un autogol de Petar Michin en el minuto 59, los visitantes se adelantaron, y Martin Boake puso el 2-0 en el minuto 80;

  • El gol tardío de Jamolov: Sardor Jamolov marcó para los locales en el minuto 84, pero la defensa de las «Águilas» logró mantener el resultado hasta el final.

Resumen de los partidos y números

Copa de Uzbekistán. Resultados de los 1/4 de final:

  • Neftchi — Lokomotiv 2:4

    Goles: G‘iyosov (36), Ismoilov (45+3) — Yaxshiboyev (11 pen), Tupliyev (23), Turopov (43).

  • Sogdiana — Andijon 1:2

    Goles: Jamolov (84) — Michin (59 aut), Boake (80).

De este modo, tras el AGMK, el Lokomotiv y el Andijon han sellado su pase a las semifinales de la Copa de Uzbekistán.

LokomotivAndijonNeftchiCopa de UzbekistánFútbol
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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