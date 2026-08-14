Islom Ismoilov habló sobre la contundente victoria ante Andijan

En el intenso derbi del valle correspondiente a la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán, Neftchi Fergana derrotó 3-0 como visitante a Andijan.

En la rueda de prensa posterior al partido, el entrenador del equipo de Fergana, Islom Ismoilov ofreció un análisis detallado del encuentro, la tarjeta roja del rival, las importantes lesiones en su equipo y el joven talento de 18 años.

«En la segunda parte obligamos al rival a cometer errores»

Islom Ismoilov comenzó hablando del plan táctico del partido y del ambiente en el estadio:

«Antes que nada, felicito a nuestros aficionados por esta gran victoria. En el estadio sentimos que jugábamos como locales. Un derbi del valle siempre es complicado. El legendario entrenador Lobanovski tiene una gran frase: el resultado permanece, el partido se olvida. En la primera parte cedimos algo de iniciativa a Andijan; era parte de nuestro plan previamente preparado. En la segunda parte elevamos el ritmo, empezamos a mostrar nuestro juego y obligamos al rival a cometer errores. Andijan también es un equipo muy bien estructurado y tiene un futuro brillante».

«Según el reglamento, era una tarjeta roja al 100 %»

A la pregunta de si la expulsión del jugador de Andijan Usmonali Ismonaliyev en el minuto 51 decidió el destino del partido, el entrenador respondió:

«Esto es fútbol. Incluso jugando once contra once, habríamos podido marcar nuestro gol, porque comenzamos la segunda parte de forma muy ofensiva. Estaba cerca de la jugada en la que se produjo la falta. Puede que el rival no quisiera jugar con excesiva dureza, pero las reglas son iguales para todos. Según el reglamento, era una tarjeta roja al 100 %».

Las bajas en la enfermería y el «nuevo Abduqodir Husanov»

El técnico de Fergana no ocultó los grandes problemas que afronta para confeccionar la alineación debido a las lesiones de varios jugadores importantes:

«Las lesiones se han acumulado. Yovan Jokich, Abror Ismoilov y Anvar G‘ofurov ya estaban fuera de combate, y hoy Ratino también se lesionó. Ikrom Aliboyev recibió su cuarta tarjeta amarilla y se perderá el partido contra Bukhoro. A pesar de ello, nos alegra el fiable rendimiento de nuestro defensor de 18 años, Nurmuhammad Abdug‘aniyev . Como cuerpo técnico estamos asumiendo un riesgo, pero está justificando plenamente la confianza depositada en él. Si no deja de trabajar, también llegará a ser un defensor de alto nivel, al nivel de Abduqodir Husanov».

Preocupaciones antes de la Liga de Campeones Élite de la AFC

Ante la preocupante pregunta de los periodistas sobre cómo competirá el equipo en la Liga de Campeones Élite de la AFC con estas bajas, Ismoilov respondió:

«Volveremos a consultarlo con el cuerpo técnico. Ahora es difícil decir algo. Desde el parón de verano, cada partido está siendo muy complicado. En algunos perdemos puntos y en otros, jugadores importantes. Espero que, antes de la competición Élite de la AFC, todos nuestros futbolistas se recuperen por completo y vuelvan a estar disponibles»..

Deja tu opinión en la sección de comentarios y comparte el artículo con tus conocidos en Telegram u otras redes sociales.