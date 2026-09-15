El Lokomotiv elimina al Bunyodkor y avanza a los cuartos de final

Los octavos de final de la Copa de Uzbekistán continuaron con un enfrentamiento intenso y sin concesiones, típico de un derbi de la capital. En esta fase de la competición, dos clubes conocidos de Taskent, el Bunyodkor y el Lokomotiv, saltaron al campo por un boleto a la siguiente ronda. El destino de este encuentro, marcado por una lucha feroz, precaución táctica y alta presión, se decidió por una sola situación en la primera mitad. En el minuto 30, tras una falta cometida en el área de las «Golondrinas», el habilidoso delantero del Lokomotiv, Jasurbek Yaxshiboyev, ejecutó el penalti con precisión para abrir el marcador.

En el resto del partido, aunque el Bunyodkor lanzó una serie de ataques para igualar el marcador, la defensa y el portero del Lokomotiv actuaron con confianza, manteniendo la ventaja mínima de 1-0. De esta manera, el Lokomotiv se convirtió en el quinto participante en avanzar a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán y continuará su lucha por el trofeo. Entonces, ¿qué ventaja le dio a su equipo la frialdad de Yaxshiboyev, por qué el Bunyodkor no pudo aprovechar sus oportunidades y hasta qué etapa podrán llegar los «Ferroviarios» en la copa?

«El punto del minuto 30»: El penalti decisivo de Yaxshiboyev

Los momentos clave que definieron el resultado en el derbi de Taskent:

Minuto 30 — Gol con sangre fría: Aunque la primera media hora fue de lucha igualada, Jasurbek Yaxshiboyev ejecutó impecablemente el penalti señalado tras una falta en el área del Bunyodkor;

El portero, impotente: A pesar de que el guardameta del Bunyodkor, Federico Botti, intentó adivinar la trayectoria, el disparo preciso y potente de Yaxshiboyev terminó en la red;

La disciplina táctica del Lokomotiv: Tras el gol, los «Ferroviarios» se centraron en la defensa, logrando neutralizar todas las oleadas de ataque del rival fuera del área.

Presión en la segunda parte y los ataques sin respuesta del Bunyodkor

Decisiones de los entrenadores y lucha en el campo:

Los cambios del Bunyodkor: El cuerpo técnico de las «Golondrinas», en desventaja, intentó reforzar la línea de ataque dando entrada a jugadores como Faxriddin Muhammadov, Eldor Naimov y Muhammadali Adhamov;

La triple rotación del Lokomotiv: En el minuto 64, los entrenadores del «Loko» realizaron tres cambios a la vez, dando entrada a Aleksandr Shushnyar, Jafar Bahodirov y Suhrob Nurulloyev para mantener la estabilidad en el centro del campo;

Un muro defensivo sólido: Jugadores experimentados liderados por Aleksey Kozlov, Sardor Mirzayev y Shuhrat Muhammadiyev lograron mantener el resultado hasta el pitido final.

5.º clasificado a cuartos: Un paso firme hacia el trofeo

Relación de fuerzas en la Copa de Uzbekistán:

El Lokomotiv en cuartos de final: Gracias a esta victoria de prestigio en el derbi de la capital, los «Ferroviarios» registraron oficialmente su nombre como el 5.º equipo clasificado para los 1/4 de final de la copa nacional;

El Bunyodkor se despide de la copa: Para el Bunyodkor, que atraviesa una temporada inestable, el camino en la copa termina en octavos de final y ahora toda la atención se centrará en el campeonato nacional;

La intriga de la copa: La clasificación del Lokomotiv, que cuenta con una plantilla fuerte, ha intensificado aún más la competencia por las semifinales y la final.

Esta victoria, lograda gracias al disparo decisivo de Jasurbek Yaxshiboyev, demuestra una vez más que las intenciones del Lokomotiv de luchar hasta el final por los títulos esta temporada son serias.

¿Cree que la victoria mínima de 1-0 del Lokomotiv demuestra la superioridad táctica del equipo o que al Bunyodkor simplemente le faltó suerte? ¿Cree que los «Ferroviarios» podrán levantar el trofeo de la Copa de Uzbekistán este año? ¡Deje sus opiniones en los comentarios y comparta este análisis del intenso derbi del fútbol uzbeko con todos los aficionados y sus amigos!