Tres goles en el derbi del valle: detalles del Andijon — Neftchi

Comenzó la 17.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán. Uno de los partidos más esperados y disputados de la fecha se jugó en Andijon. El club local, Andijon, recibió en su estadio a su histórico rival, el Neftchi de Ferganá.

En un derbi del valle muy intenso, el equipo dirigido por Islombek Ismoilov goleó a su rival por 3-0 y sumó tres puntos importantes.

Drama y tarjeta roja en la segunda parte

Tras una primera parte equilibrada, el partido dio un giro decisivo en el segundo tiempo:

Expulsión: En el minuto 51, el centrocampista del Andijon Usmonali Ismonaliyev fue expulsado por el árbitro, dejando al equipo local con diez jugadores.

Primer gol: Después de la tarjeta roja, los jugadores de Ferganá aumentaron inmediatamente la presión y, en el minuto 53, Alisher Odilov abrió el marcador — 0-1 .

Continúa el espectáculo: En el minuto 81, el jugador extranjero Stipe Peritsa amplió la ventaja a dos goles, y en el minuto 90+2, ya en el tiempo añadido, Koffi Kuao sentenció el encuentro — 0-3.

Superliga. 17.ª jornada

Andijon — Neftchi — 0-3

Goles: Alisher Odilov (53), Stipe Peritsa (81), Koffi Kuao (90+2).

Expulsión: Usmonali Ismonaliyev (51, Andijon).

Andijon: Eldor Adhamov, Islom To‘xtaxo‘jayev, Mahmudjon Mahamadjonov, Nemanya Chalasan, Azizbek Turg‘unboyev (Imeda Ashortia, 63), Aleksandre Andronikashvili, Damir Temirov (Humoyunmirzo Iminov, 63), Muhammadkarim Toirov, Po‘latxo‘ja Xoldorxonov (Dragan Cheran, 77), Rustam Turdimurodov, Usmonali Ismonaliyev.

Neftchi: Botirali Ergashev, Nurmuhammad Abdug‘aniyev, Boyan Siger, Muhsinjon Ubaydullayev (Vladimir Yovovich, 65), Ibrohimhalil Yo‘ldoshev, Farruh Sayfiyev, Xurshid G‘iyosov (Asilbek Jumayev, 65), Ratinio (Ikrom Aliboyev, 20), Jamshid Iskanderov, Alisher Odilov (Koffi Kuao, 83), Stipe Peritsa (Zoran Marushich, 83).

Clasificación: Neftchi, líder en solitario

Tras esta victoria, el Neftchi de Ferganá elevó su cuenta a 42 puntos y consolidó aún más su dominio y liderato en la clasificación del campeonato.

El Andijon, con 21 puntos, se mantiene en la octava posición de la clasificación.

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