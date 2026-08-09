Revelado el once ideal de la 16.ª jornada de la Superliga: ¿quiénes lo integran?

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Revelado el once ideal de la 16.ª jornada de la Superliga: ¿quiénes lo integran?

Se ha dado a conocer el once ideal formado por los mejores jugadores de la 16.ª jornada de la Superliga de Uzbekistán. La alineación incluye a 11 futbolistas de distintos clubes del campeonato.

Cabe destacar que Neftchi, Navbahor y Lokomotiv fueron los clubes con más representantes en el once ideal, con dos jugadores cada uno. Los otros cinco clubes aportaron un futbolista.

Andijon tiene representación en la portería

El mejor guardameta de la 16.ª jornada fue Eldor Adhamov quien recibió este reconocimiento.

El guardameta del Andijon ocupa la portería del once ideal y se convierte así en el único representante de su club en esta alineación.

Portero:

  • Eldor Adhamov — Andijon

Navbahor domina la defensa

Dos de los tres puestos de la defensa de tres del once ideal fueron para jugadores del club de Namangán, Navbahor.

Giorgi Jgerenaya y Umar Adhamzoda fueron incluidos entre los mejores defensas de la jornada. Les acompaña Dilshod Saidov, representante del Pakhtakor.

Defensas:

  • Dilshod Saidov — Pakhtakor

  • Giorgi Jgerenaya — Navbahor

  • Umar Adhamzoda — Navbahor

De este modo, la superioridad de Navbahor en la línea defensiva resulta evidente.

Dos jugadores del Neftchi en el centro del campo

La línea más representada del once ideal es el centro del campo, formado por cuatro futbolistas.

En ella figuran Vladimir Rodich, del Bujará; Suhrob Nurulloyev, del Lokomotiv; y los dos jugadores del Neftchi, Jamshid Iskanderov y Alisher Odilov.

Centrocampistas:

  • Vladimir Rodich — Bujará

  • Suhrob Nurulloyev — Lokomotiv

  • Jamshid Iskanderov — Neftchi

  • Alisher Odilov — Neftchi

En particular, la elección simultánea de dos jugadores del club de Ferganá demuestra que la actuación de los representantes del Neftchi en la 16.ª jornada fue especialmente destacada.

Los goleadores de tres clubes lideran el ataque

La línea ofensiva del once ideal cuenta con representantes del OKMK, Lokomotiv y Sogdiana.

Nodir Abdurazzaqov, el experimentado Temurxo‘ja Abduxoliqov y Lyupche Doriyev fueron elegidos entre los mejores delanteros de la jornada.

Delanteros:

  • Nodir Abdurazzaqov — OKMK

  • Temurxo‘ja Abduxoliqov — Lokomotiv

  • Lyupche Doriyev — Sogdiana

Así, el Lokomotiv también cuenta con dos jugadores en el once ideal gracias a Suhrob Nurulloyev y Temurxo‘ja Abduxoliqov.

¿Qué clubes aportaron más representantes?

La distribución por clubes en el once ideal de la 16.ª jornada fue la siguiente:

  • Navbahor — 2 jugadores

  • Neftchi — 2 jugadores

  • Lokomotiv — 2 jugadores

  • Andijon — 1 jugador

  • Pakhtakor — 1 jugador

  • Bujará — 1 jugador

  • OKMK — 1 jugador

  • Sogdiana — 1 jugador

Revelado el once ideal de la 16.ª jornada de la Superliga: ¿quiénes lo integran?

Por tanto, ningún club logró una superioridad absoluta al término de la jornada. El hecho de que el once ideal esté formado por representantes de ocho equipos demuestra que los futbolistas con mejor rendimiento individual en la 16.ª jornada pertenecían a varios clubes.

La competencia se intensifica en la Superliga

Con la temporada entrando en su segunda mitad, cada jornada adquiere una importancia creciente en la lucha por el título, las plazas para las competiciones europeas y las posiciones en la clasificación.

En estas circunstancias, entrar en el once ideal supone un reconocimiento individual al rendimiento mostrado en una jornada concreta y también aporta una motivación adicional antes de los próximos partidos.

La 16.ª jornada fue especialmente fructífera para los jugadores del Navbahor, Neftchi y Lokomotiv: los tres clubes incluyeron a dos representantes en el once ideal.

En tu opinión, ¿qué otro futbolista debería haber estado en el once ideal de la 16.ª jornada?

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NeftchiNavbahorLokomotivAndijanPakhtakor
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Shuhrat Razzakov
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