La fase de octavos de final de la Copa de Uzbekistán se convirtió en un verdadero thriller futbolístico, un drama increíble que mantuvo a los espectadores conteniendo el aliento. Uno de los equipos principales del valle, el Andijon, recibió en casa al joven y valiente equipo del Olimpik-MobiUz. Aunque las «Águilas» tomaron una ventaja de dos goles al inicio, los visitantes reaccionaron al comienzo de la segunda mitad marcando dos goles en 5 minutos, igualando el marcador y llevando el duelo a la prórroga. Tras 120 minutos de lucha intensa y nerviosa, el ganador se decidió en la tanda de penaltis.

En esta tanda decisiva, a menudo comparada con una lotería, los maestros del balón de Andijon mostraron sangre fría para llevarse la victoria y avanzar a los cuartos de final de la Copa de Uzbekistán. Especialmente, la presencia de estrellas como Dragan Cheran, Azizbek Turgunboev, Islom Tukhtakhodjaev y Martin Boakye en las filas del Andijon elevó el nivel del encuentro. Entonces, ¿cómo logró el Olimpik-MobiUz remontar un 2-0, qué salvó al Andijon en los penaltis y podrán las «Águilas» levantar la copa este año?

«De 2-0 a 2-2»: un drama intenso en 14 minutos

Los momentos más candentes del encuentro en el Bobur Arena de Andijon:

Minuto 43 — Primer golpe de Ashortia: Imeda Ashortia, muy activo al final de la primera parte, abrió el marcador para los locales (1-0);

Minuto 47 — Gol rápido de Turdimurodov: Al comenzar la segunda mitad, Rustam Turdimurodov volvió a batir al portero rival, consolidando la superioridad del Andijon (2-0);

Minutos 52 y 57 — La remontada relámpago del Olimpik-MobiUz: Los jóvenes, que perdían por dos goles, no se rindieron: primero Ravshanbek Abdumannonov en el minuto 52, y 5 minutos después el suplente Daler Tuxsanov en el 57, igualaron el marcador a 2-2;

Movimientos tácticos y tiempo extra: Tras terminar el tiempo reglamentario en empate, ambos equipos se mantuvieron firmes en defensa durante las prórrogas.

El campo de batalla de las estrellas: la ayuda de Cheran y Turgunboev

La súper plantilla de las «Águilas» y la rotación de entrenadores:

Dragan Cheran en el campo: El experimentado goleador Dragan Cheran, que entró en la segunda parte sustituyendo a Martin Boakye, añadió profundidad y presión a los ataques del equipo;

La actividad de Azizbek Turgunboev: Azizbek Turgunboev y Polatkhodja Kholdorkhonov, que entraron al campo en el minuto 59, distrajeron constantemente a la defensa rival creando situaciones peligrosas;

La experiencia de capitán de Islom Tukhtakhodjaev: La pareja formada por Tukhtakhodjaev y Odilbek Abdumajidov en el centro de la defensa fue clave para neutralizar los rápidos contraataques del rival en la prórroga;

La astucia de los porteros: El cuerpo técnico del Olimpik-MobiUz dio entrada al portero Shahboz Ismatullaev en el minuto 119 para la tanda de penaltis, pero esta decisión no pudo salvar a los visitantes.

La lotería de los nervios: ¡El pase a cuartos es del Andijon!

La tanda de penaltis y el panorama de la siguiente fase:

Un final frío: En la tanda de penaltis, la gran habilidad y experiencia de los jugadores del Andijon se hicieron notar; las «Águilas» marcaron el penalti decisivo y sellaron su pase a la siguiente ronda;

La lista de cuartofinalistas se amplía: Gracias a este éxito dramático, el Andijon dio un paso firme hacia los cuartos de final de la Copa nacional, siguiendo los pasos del Lokomotiv;

La alegría de los aficionados: La victoria lograda tras 120 minutos de dura lucha en casa brindó una verdadera fiesta a los aficionados al fútbol del valle.

Esta difícil pero decidida victoria del Andijon demuestra una vez más que el equipo es un serio candidato al título de la Copa de Uzbekistán este año.

En su opinión, ¿cuál fue la razón principal por la que el Andijon perdió su ventaja de 2-0 y llevó el asunto a los penaltis: exceso de confianza o el ímpetu inesperado de los jóvenes del Olimpik-MobiUz? Con líderes como Dragan Cheran, Azizbek Turgunboev e Islom Tukhtakhodjaev, ¿podrán las «Águilas» ganar la Copa de Uzbekistán este año? ¡Dejen sus opiniones en los comentarios y compartan este análisis de la intensa batalla de copa con todos los aficionados al fútbol!