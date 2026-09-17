Choques aterradores en la Copa de Uzbekistán: ¿continuará la sensación en cuartos de final?

¡La intriga ha llegado a su punto máximo en los partidos de la Copa nacional! Tras superar las etapas más difíciles de la clasificación, se conocen oficialmente los nombres de los ocho equipos que lucharán por levantar el trofeo y su camino hacia la final. Los aficionados esperan el posible derbi del Valle, el clásico entre Tashkent y Fergana, y el coraje de los equipos de ligas inferiores ante los grandes. ¿Para quién será más fácil el camino a la final y qué superduelo nos espera en semifinales?

Drama de cuartos de final: ¿Quién contra quién?

Según los resultados del sorteo, se producirán enfrentamientos intensos e inesperados en los cuartos de final:

Neftchi — Lokomotiv: Un gran ambiente de fútbol en Fergana y una lucha contra los experimentados «ferroviarios» de Tashkent;

Sogdiana — Andijon: Un combate en Jizzakh que podría convertirse en el salvavidas de la temporada para ambos equipos;

OKMK — Guliston: ¿Podrá el equipo de Mirjalol Qosimov superar la prueba de los sensacionales jugadores de Sirdaryo?

Navbahor — Gazalkent: El camino del equipo de Bostanliq, listo para dar la sorpresa ante los «halcones» de Namangan.

Camino estrecho a la final: el cuadro de semifinales

Según el reglamento de la competición, el esquema de las parejas de semifinales ya está definido: aquí no hay segundas oportunidades, el equipo que pierde se va a casa.

El cuadro de la Copa quedó de la siguiente manera:

Etapa Choque de ganadores de la 1ª pareja Choque de ganadores de la 2ª pareja 1/4 de final Neftchi vs Lokomotiv Sogdiana vs Andijon Choque de 1/2 final Neftchi / Lokomotiv Sogdiana / Andijon 1/4 de final OKMK vs Guliston Navbahor vs Gazalkent Choque de 1/2 final OKMK / Guliston Navbahor / Gazalkent

Si Neftchi y Andijon derrotan a sus rivales, los aficionados podrían presenciar un intenso derbi del Valle en semifinales. Por otro lado, OKMK y Navbahor son los principales candidatos a enfrentarse en las puertas de la final.

¿Quién crees que levantará la Copa de Uzbekistán esta temporada? ¿Qué equipo revelación podría dar una «lección» a los grandes?

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