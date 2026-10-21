Bayern Múnich — Arsenal: alineaciones y directo

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Bayern Múnich — Arsenal: alineaciones y directo

El partido de la Liga de Campeones entre el Bayern Múnich y el Arsenal comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Bayern Múnich: 1. Neuer M. (capitán), 8. Bischof T., 19. Davies A., 7. Gnabry S., 9. Kane H., 3. Kim Min-jae, 27. Laimer K., 45. Pavlovic A., 34. Saibari I., 44. Stanisic J., 2. Upamecano D.

Suplentes del Bayern Múnich: 46. Binder T., 23. Boey S., 11. Braun N., 14. Diaz L., 21. Ito H., 42. Karl L., 39. Sapoko Ndiaye B., 4. Tah J., 26. Ulreich S., 40. Urbig J.

Entrenador del Bayern Múnich: Kompany V.

Alineación inicial del Arsenal: 1. Raya D., 39. Bruno Guimarães, 33. Calafiori R., 6. Gabriel, 29. Havertz K., 15. Konsa E., 20. Madueke N., 8. Ødegaard M. (capitán), 41. Rice D., 7. Saka B., 12. Timber J.

Suplentes del Arsenal: 13. Arrizabalaga K., 56. Dauman M., 10. Eze E., 14. Gyökeres V., 49. Lewis-Skelly M., 23. Merino M., 30. Mele I., 3. Mosquera K., 4. White B., 36. Zubimendi M.

Entrenador del Arsenal: Arteta M.

Bayern MúnichArsenalLiga de CampeonesFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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