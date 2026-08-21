El «Real», elegido la marca de fútbol más valiosa por tercer año consecutivo

La prestigiosa consultora internacional con sede en Londres Brand Finance publicó el ranking de las 50 marcas de clubes de fútbol más valiosas del mundo. El Real Madrid conservó por tercer año consecutivo su condición de marca futbolística más valiosa del planeta. El Barcelona ocupó el segundo puesto, mientras que el Arsenal protagonizó una espectacular subida del 8.º al 3.º lugar.

El dominio del Real y el gran salto del Arsenal

El valor de marca del club madrileño se estimó en la cifra récord de 2.766 millones de dólaresy recibió la máxima calificación AAA+ . El Arsenal, gracias a su crecimiento sostenido y a sus éxitos financieros en los últimos años, saltó directamente del 8.º al 3.º puesto, con un valor de 1.772 millones de dólares.

Las 10 marcas de clubes de fútbol más valiosas del mundo (Brand Finance)

Puesto Nombre del club (País) Valor de marca Calificación de marca 1 «Real Madrid» (España) 2.766 mill. $ AAA+ 2 «Barcelona» (España) 2.276 mill. $ AAA+ 3 «Arsenal» (Inglaterra) 1.772 mill. $ AAA+ 4 «Bayern» (Alemania) 1.748 mill. $ AAA+ 5 «PSG» (Francia) 1.734 mill. $ AAA 6 «Manchester City» (Inglaterra) 1.709 mill. $ AAA 7 «Liverpool» (Inglaterra) 1.695 mill. $ AAA+ 8 «Manchester United» (Inglaterra) 1.659 mill. $ AAA+ 9 «Chelsea» (Inglaterra) 1.101 mill. $ AAA+ 10 «Borussia Dortmund» (Alemania) 766 mill. $ AAA

Otros grandes clubes dentro del top 25

En la mitad superior del ranking también figuran clubes europeos de renombre como el Atlético de Madrid, el Inter, el Tottenham, el Milan, el Aston Villa, la Juventus, el Newcastle, el Bayer Leverkusen, el Sporting, el Napoli, el Leipzig, el Benfica, el Ajax, la Roma y el Porto.

¿Crees que el Real Madrid podrá mantener en los próximos años su liderazgo absoluto mundial en marketing y valor de marca, o los grandes clubes de la Premier League lograrán superarlo?

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