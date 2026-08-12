Galatasaray presenta una oferta oficial al Arsenal por Gabriel Martinelli

El vigente campeón de Turquía, Galatasaray, ha presentado oficialmente una oferta de 38 millones de libras esterlinas (45 millones de euros) al Arsenal por su delantero Gabriel Martinelli. Según Goal.com informa .

el gigante de Estambul ha elegido al futbolista brasileño como su principal objetivo para las prestigiosas competiciones europeas, especialmente la Champions League. Activo en el mercado de fichajes durante las últimas temporadas, el club turco continúa con su estrategia ambiciosa para reforzar la plantilla. Según Florian Plettenberg, la oferta oficial se encuentra ahora sobre la mesa del Emirates Stadium, lo que obliga a la dirección del conjunto londinense a tomar una decisión importante.

Una situación complicada para el Arsenal

Para el cuerpo técnico dirigido por Mikel Arteta, esta propuesta supone un rompecabezas tanto financiero como táctico. En particular, la salida de Leandro Trossard al Besiktas durante el mercado de verano y la llegada de Christos Tzolis como único refuerzo ofensivo han reducido las opciones del Arsenal en la línea de ataque.

Gabriel Martinelli, de 25 años, se ha convertido en una pieza indispensable del proyecto del técnico español. La pasada temporada disputó 53 partidos en todas las competiciones, marcó 11 goles y dio 7 asistencias. Estos registros fueron importantes para que el Arsenal conquistara su primer título de la Premier League desde 2004 y alcanzara la final de la Champions League.

La trayectoria del jugador en el club

El extremo brasileño llegó al Arsenal en 2019 procedente del Ituano. Martinelli se convirtió rápidamente en uno de los líderes del equipo y se ganó el cariño de los aficionados gracias a su velocidad y movilidad sobre el terreno de juego. En total, ha disputado 278 partidos con el club londinense, con 62 goles y 36 asistencias.

Al igual que en los últimos años incorporó a estrellas como Victor Osimhen y Wilfried Zaha, Galatasaray pretende mantener su competitividad internacional mediante el fichaje de Martinelli. Ahora, la dirección del Arsenal deberá comparar el beneficio futuro que el jugador puede aportar al equipo con la oferta económica recibida.