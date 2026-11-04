Diego Simeone explica las razones de la derrota ante el Bayern

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Diego Simeone explica las razones de la derrota ante el Bayern

En la cuarta jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el Atlético de Madrid perdió 0-2 en casa ante el Bayern de Múnich. Este resultado es histórico: es la primera vez en la historia de la competición que el Bayern logra ganar en el campo del Atlético en Madrid.

Tras el encuentro, el entrenador de los «colchoneros», Diego Simeone, habló con el sitio oficial de la UEFA sobre las carencias de su equipo y las ocasiones desperdiciadas.

«Jugábamos bien hasta el primer gol»: la crítica abierta de Simeone

El técnico argentino señaló el punto de inflexión del partido y los errores de sus jugadores:

  • Falta de intensidad en los duelos: «Debimos ganar más duelos y tomar decisiones mucho más rápidas en campo contrario», declaró Simeone;

  • El golpe recibido: «Hasta el primer gol, estábamos mostrando una cara positiva y nuestro plan funcionaba. Es muy frustrante irse sin nada después de tanto esfuerzo», subrayó.

El golpe de autoridad muniqués de 20 minutos

El destino del partido se decidió en la segunda parte gracias a los ataques clínicos del club alemán:

  • Minuto 54: Lennart Karl aprovechó un hueco en la defensa local para abrir el marcador;

  • Minuto 74: El gol anotado por Konrad Laimer sentenció el encuentro: 0-2.

Clasificación: el Atlético entra en zona peligrosa

Tras este partido, la situación de ambos equipos en la tabla ha divergido drásticamente:

  • El Bayern asciende: Gracias a este éxito histórico en Madrid, los muniqueses alcanzan los 8 puntos y se consolidan en el top 8 de la clasificación general;

  • El declive del Atlético: Con solo 4 puntos tras cuatro jornadas, el equipo de Simeone se queda atrás en la lucha por los play-offs y cae a la parte baja de la tabla.

Este tropiezo del Atlético en Madrid ha intensificado los debates entre los expertos sobre la estabilidad y los problemas tácticos del equipo esta temporada.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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