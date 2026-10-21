Sporting CP — LASK: alineaciones y directo

·3·Deportes
Sporting CP — LASK: alineaciones y directo

El partido de la Liga de Campeones entre el Sporting CP y el LASK comenzará el 22 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Sporting CP: 30. Caioke Pereira, 22. Fresneda I., 72. Quaresma E., 25. Inácio G. (capitán), 20. Araújo M., 77. Doumbia I., 5. Altimira S., 8. Simões J., 10. Catamo G., 97. Suárez L., 19. Irankunda N.

Suplentes del Sporting CP: 4. Andersen S., 55. Ba I., 28. Derry J., 50. Dias R., 73. Felicissimo E., 58. Gonçalves F., 7. Ioannidis F., 31. Luis Guilherme, 9. Nel R., 21. Pedro Lima, 1. Silva R., 13. Vagiannidis G.

Entrenador del Sporting CP: Borges R.

Alineación inicial del LASK: 1. Jungwirth L., 20. Mølgaard Jørgensen K. P., 4. Mbuyamba X., 43. Talovierov M., 16. Andrade A., 25. Dibango I., 9. Danek K., 10. Ljubicic R., 30. Horvath S. (capitán), 11. Kalajdzic S., 27. Lang K.

Suplentes del LASK: 7. Adeniran S., 6. Bogarde M., 23. El-Faouly D., 29. Flecker F., 3. Frekletton M., 45. Kane N., 39. Katzmayr K., 18. Schöpf A., 33. Schützenauer T., 8. Usor M., 21. Verhaegh M.

Entrenador del LASK: Kühbauer D.

Sporting CPLASKLiga de CampeonesFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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