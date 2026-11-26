La fase de liga de la UEFA Champions League continúa con una 5ª jornada llena de intensidad y resultados inesperados. En los duelos centrales, el PSG recibió a la Roma, mientras que Manchester Unitedempató en Lisboa contra el Sporting con un marcador de 2:2. El Liverpool goleó al Brujas a domicilio, mientras que el Bayern cayó en Francia ante el Lille.

Resultados principales y clasificación

Partido Resultado Goleadores Clasificación PSG — Roma 2:2 Zabarnyi (31'), Dembélé (62' pen.) — Hermoso (5'), Malen (78' pen.) PSG — 2º puesto (13 puntos) Roma — 25º puesto (5 puntos) Sporting — MU 2:2 Luis Suárez (33' pen., 80') — Fernandes (48' pen., 50') Sporting — 9º puesto (10 puntos) MU — 19º puesto (7 puntos) Lille — Bayern 2:1 Ueda (62'), Pavlovic (65' p.p.) — Upamecano (15') Bayern — 15º puesto (8 puntos) Brujas — Liverpool 0:3 Isak (12', 82'), Wirtz (79') Liverpool — 5º puesto (12 puntos) Inter — Stuttgart 2:0 Sucic (57' pen.), Lautaro Martínez (74') Inter — 12º puesto (9 puntos) Stuttgart — 17º puesto (7 puntos) Atlético — Viking 2:0 Sørloth (19'), Álvarez (24') —

Detalles de los partidos y alineaciones

PSG — Roma (2:2): En París, Hermoso adelantó a los romanos al minuto 5. A pesar de los goles de Zabarnyi (31') y Dembélé (62'), Malen rescató un punto para la Roma al 78'. PSG: Safonov, Zabarnyi, Ruiz, Akliouche, Mayulu (Godts, 67), Nuno Mendes (Zaïre-Emery, 59), Pacho, Vitinha, Neves (Hernández, 79), Ferran Torres (Dembélé, 59). Roma: Svilar, Ndicka, Castro (Dybala, 63), De Roon, Mancini (Gilardi, 67), Hermoso, Molina (Malen, 67), Koné (Cristante, 62), França, Pisilli, Soulé (Lulli, 83). Amonestaciones: Mancini (41'), França (60').

Sporting — MU (2:2): En Lisboa, Luis Suárez marcó un doblete (33' pen., 80'). Por el United, Bruno Fernandes anotó dos goles en dos minutos (48' pen., 50'). Tielemans fue expulsado al final (90+3'). Sporting: Silva, Fresneda, Quaresma (Ba, 76), Inácio, Araújo, Altimira, Andersen, Doumbia (Irankunda, 76), Catamo (Salazar, 68), Guilherme, Luis Suárez (Ioannidis, 86). MU: Lammens, Yoro, Maguire, Martínez, Mazraoui (Dalot, 64), Mainoo, Amad Diallo (Lacy, 77), Fernandes (Mount, 90+2), Mbeumo (Andrey Santos, 90+2), Zirkzee (Dorgu, 64). Amonestaciones: Quaresma (53'), Irankunda (87') — Lammens (32'), Tielemans (40').

Lille — Bayern (2:1): El Bayern se adelantó con Upamecano (15'), pero Ueda (62') y un autogol de Pavlovic (65') dieron la victoria al Lille. Lille: Ozer, Guffey, Alexsandro, Verdonk (Perraud, 90+2), André, Bentaleb, Mukau, Haraldsson (Giroud, 87), Mbappé, Ueda (Onal, 77). Bayern: Urbig, Min-jae (Tah, 90+2), Upamecano, Brown, Ito (Binder, 76), Kimmich, Carl, Stanisic (Luis Díaz, 76), Laimer, Bischof (Musiala, 76), Pavlovic. Amonestaciones: Ancelotti (59') — Laimer (53').

Brujas — Liverpool (0:3): Los Reds dominaron en Bélgica. Isak anotó un doblete (12', 82') y Wirtz marcó al 79'. Brujas: Sommer, Sabbe, Spileers, Mechele, Seys (Dams, 89), Potts, Forbsh, Vetlesen (Vermant, 75), Vanaken, Lemareshal (Diakhon, 75), Tresoldi. Liverpool: Alisson, Araújo, Gakpo, Kerkez, Frimpong, Wirtz, Nyoni (Mac Allister, 73), Muñoz (Ngumoha, 42), Szoboszlai, Isak (Chambers, 86), Barcola (Koumas, 86). Amonestación: Iraola (63').

Inter — Stuttgart (2:0) y Atlético — Viking (2:0): El Inter ganó con goles de Sucic (57' pen.) y Lautaro Martínez (74'). En Madrid, el Atlético venció con tantos de Sørloth (19') y Álvarez (24'). Inter: Josep Martínez, Bisseck, Bastoni (Dimarco, 41), Akanji, Sucic, Barella, Mkhitaryan (Jones, 69), Spence, Carlos Augusto, Esposito, Thuram (Lautaro Martínez, 69). Atlético: Oblak, Llorente, Hancko, Grimaldo, Le Normand, Pubill, Koke (Hjulmand, 68), Kang-in (David, 57), Baena (Barrios, 46), Sørloth (Mendoza, 71), Álvarez (Simeone, 57).



¿Cuál consideras que fue la mayor sorpresa: la derrota del Bayern ante el Lille o el empate del Manchester United en Lisboa?

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