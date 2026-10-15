Thriller de 9 goles y hat-trick de Barcola: el Liverpool da espectáculo en Austria

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Thriller de 9 goles y hat-trick de Barcola: el Liverpool da espectáculo en Austria

En el marco de la segunda jornada de la fase de liga de la UEFA Champions League, el club inglés Liverpool organizó un verdadero festival de goles en su visita a Austria. Ante el campeón austriaco LASK los 'Reds' lograron una brillante victoria en un enfrentamiento frenético que terminó con 9 goles, 6:3 el marcador final.

Asimismo, el equipo italiano Como, dirigido por Cesc Fàbregas y debutante en la competición, no pudo superar el obstáculo del Feyenoord en Róterdam.

Feria en Austria: hat-trick de Barcola y 9 tantos

El duelo entre el LASK y el Liverpool fue un regalo para los amantes del fútbol ofensivo:

  • El recital de Barcola: Brillando con el Liverpool, Barcola marcó sus primeros goles con el equipo, sellando su hat-trick (minutos 24, 37 y 66);

  • Reds ofensivos: El club inglés también contó con los goles de Araujo (22), Jeremie Frimpong (51) y el joven delantero Koumas (72), asegurando una victoria contundente;

  • La respuesta del LASK: Los locales no se rindieron: Ljubicic (63) y un doblete rápido de Flecker (74, 77) recortaron distancias, pero no fue suficiente para sumar puntos;

  • Ascenso en la tabla: Con 6 puntos tras dos jornadas, el Liverpool se asienta en la 2ª posición, solo por detrás del PSG por diferencia de goles. El LASK sigue sin sumar (32º puesto).

Drama en Róterdam: los pupilos de Fàbregas caen en los últimos minutos

En los Países Bajos, en el segundo encuentro, el Como de Cesc Fàbregas perdió 2:3 ante el Feyenoord:

  • Inicio rápido y equilibrio: Aunque Diao adelantó al Como en el minuto 18, Zechiel igualó el marcador dos minutos después (1:1);

  • Golpes decisivos: En la segunda parte, Hadj Moussa puso en ventaja a los locales (52), y un autogol del portero del Como, Sánchez (82), sentenció la victoria de los de Róterdam;

  • Respuesta final: En el minuto 90+3, Douvikas recortó distancias, pero a los italianos no les alcanzó el tiempo para empatar.

Tras estos resultados, el Feyenoord suma 3 puntos y asciende al 22º lugar, mientras que el Como se mantiene 7º gracias a su victoria en la jornada anterior.

LiverpoolLASKComoFeyenoordChampions League
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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