La temporada 2026/2027 de la UEFA Champions League ha comenzado oficialmente con resultados intensos e inesperados. Los dos primeros enfrentamientos de la máxima competición europea han cumplido con las expectativas, ofreciendo a los aficionados un auténtico drama futbolístico. Mientras que el Aston Villa inglés protagonizó un duelo prolífico y reñido contra el Club Brujas en Bélgica, el AEK Atenas recibió al LASK en Grecia. ¿Quién se llevó la victoria en el electrizante partido de 5 goles en Bélgica y qué momento decidió el destino del encuentro en Atenas? Al final del artículo, detallamos los autores de los goles y las alineaciones completas.

Un drama de 5 goles en Bélgica y un éxito crucial para los ingleses

El enfrentamiento en el campo del Club Brujas fue abierto y ofensivo desde los primeros minutos:

Intercambio rápido de goles: John McGinn abrió el marcador en el minuto 11, pero Vetlesen igualó para los locales en el minuto 19;

El golpe decisivo en la primera parte: Los goles de Buendía en el minuto 22 y de Jackson en el 43 permitieron al gigante inglés llegar al descanso con una ventaja sólida;

Penalti y suspense: En la segunda parte, los belgas no se rindieron y recortaron distancias gracias a un penalti transformado por Tresoldi en el minuto 61, pero el Aston Villa mantuvo su valiosa victoria a domicilio por 3-2.

«Sumar 3 puntos en cada salida en competiciones europeas es decisivo para el equilibrio de la tabla», señalan los análisis post-partido.

Lucha intensa en Atenas y victoria mínima

En el segundo partido de la jornada, el representante griego supo aprovechar su ventaja como local:

El remate decisivo de Marín: El destino del partido entre el AEK y el LASK se decidió en el minuto 21: el único gol de Marín otorgó a los locales tres puntos de oro;

Los ataques estériles de los austriacos: A pesar de los esfuerzos del LASK por empatar, no lograron romper la defensa organizada de los griegos, y el partido terminó con victoria del AEK por 1-0.

Resultados finales y protocolos

Lo más importante para los aficionados sigue siendo el protocolo oficial de los encuentros y la lista de jugadores que saltaron al campo. La conclusión principal es la siguiente:, en el partido Club Brujas – Aston Villa (2-3), los goles fueron obra de Vetlesen (19) y Tresoldi (61, penalti) para los locales, mientras que McGinn (11), Buendía (22) y Jackson (43) marcaron para los visitantes. Por parte inglesa, líderes como Suzuki, Lindelöf, Torres, Wan-Bissaka, Gomes, Hemmings y Kamara jugaron el encuentro completo. En el otro partido, el AEK venció al LASK por 1-0 gracias a un gol en el minuto 21, comenzando su andadura en el grupo con nota positiva.

¿En su opinión, esta victoria difícil y prolífica del Aston Villaen Bélgica, ¿cómo evalúa las posibilidades del equipo para los playoffs de esta temporada? ¿Qué opina de los resultados de esta primera jornada? ¡Deje sus comentarios y comparta esta importante noticia de fútbol con todos los aficionados al deporte!