El Manchester City sin Husanov no pudo vencer al Nápoles: todos los resultados de la Champions
Uno de los encuentros centrales de la quinta jornada de la Liga de Campeones tuvo lugar en Manchester. Manchester Cityempató 2-2 en casa contra el Nápoles. El defensa uzbeko Abdukodir Khusanov no participó en este encuentro y permaneció en el banquillo. En Londres, el Arsenal también repartió puntos con el Borussia Dortmund.
Manchester Cityevitó la derrota tras ir por detrás en el marcador en dos ocasiones.
La primera parte en el estadio Etihad no tuvo goles. En la segunda mitad, los espectadores fueron testigos de cuatro tantos.
En el minuto 55, Rasmus Højlund adelantó al Nápoles. En el minuto 67, Ayyoub Bouaddi empató para el Manchester City.
Sin embargo, en el minuto 76, Noa Lang volvió a adelantar a los visitantes. Los mancunianos evitaron la derrota en el minuto 86: un disparo preciso de Rayan Cherki selló el marcador final en 2-2.
De esta manera, el Manchester City no pudo ganar en casa. Abdukodir Khusanov pasó el partido en el banquillo de suplentes.
El Arsenal tampoco pudo lograr la victoria en casa.
Otro partido destacado de la jornada ocurrió en Londres. El Arsenal y el Borussia Dortmund empataron 1-1.
En el minuto 10, Viktor Gyökeres adelantó a los locales. En la segunda parte, en el minuto 55, Maximilian Beier anotó el gol del empate, dando un punto importante al equipo alemán.
Como resultado, ambos clubes se quedaron con un punto. En la tabla de posiciones, el Arsenal es quinto con 11 puntos y el Borussia es séptimo con 10.
Victorias importantes para el Como y el Leipzig.
En Italia, el Como recibió al AEK y ganó 1-0. El único gol del encuentro fue marcado por Luis Milla en el minuto 57. Esta victoria permite al Como alcanzar los 12 puntos y mantener el tercer lugar.
En Alemania, el Leipzig derrotó al Lens por 3-1. David Raum abrió el marcador en el minuto 6, y Antonio Nusa amplió la ventaja en el minuto 9. En el minuto 58, Matteo Judol descontó para el Lens. Nusa marcó otro gol en el minuto 90+4 para cerrar el partido.
El Betis y el Oporto también ganaron a domicilio.
En otros encuentros de la jornada, el Real Betis derrotó al Slovan por 2-0 fuera de casa. Cedric Hernandez marcó un doblete en los minutos 43 y 57.
El Oporto ganó por la mínima en el campo del Feyenoord. El único gol del partido fue un autogol de Otavio Targallin en el minuto 2.
Además, el Galatasaray venció al Aston Villa por 1-0, y el Bodo/Glimt superó al LASK por 1-0. La mayor goleada de la jornada la registró el Real Madrid, que derrotó al PSV por 5-1.
Liga de Campeones. Resultados de la 5ª jornada
Manchester City — Nápoles 2-2
Arsenal — Borussia Dortmund 1-1
Como — AEK 1-0
Leipzig — Lens 3-1
Slovan — Real Betis 0-2
Feyenoord — Oporto 0-1
Galatasaray — Aston Villa 1-0
Bodo/Glimt — LASK 1-0
Real Madrid — PSV 5-1
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