Uno de los encuentros centrales de la quinta jornada de la Liga de Campeones tuvo lugar en Manchester. Manchester Cityempató 2-2 en casa contra el Nápoles. El defensa uzbeko Abdukodir Khusanov no participó en este encuentro y permaneció en el banquillo. En Londres, el Arsenal también repartió puntos con el Borussia Dortmund.

Manchester Cityevitó la derrota tras ir por detrás en el marcador en dos ocasiones.

La primera parte en el estadio Etihad no tuvo goles. En la segunda mitad, los espectadores fueron testigos de cuatro tantos.

En el minuto 55, Rasmus Højlund adelantó al Nápoles. En el minuto 67, Ayyoub Bouaddi empató para el Manchester City.

Sin embargo, en el minuto 76, Noa Lang volvió a adelantar a los visitantes. Los mancunianos evitaron la derrota en el minuto 86: un disparo preciso de Rayan Cherki selló el marcador final en 2-2.

De esta manera, el Manchester City no pudo ganar en casa. Abdukodir Khusanov pasó el partido en el banquillo de suplentes.

El Arsenal tampoco pudo lograr la victoria en casa.

Otro partido destacado de la jornada ocurrió en Londres. El Arsenal y el Borussia Dortmund empataron 1-1.