Sturm Graz - Marsella: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Sturm Graz y Marsella comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Sturm Graz: 22. Jörg Siebenhandl, 23. Lukas Jäger, 2. Jusuf Gazibegović, 30. Gregory Wüthrich, 28. David Schnegg, 4. Jon Gorenc Stanković (capitán), 39. Tomi Horvat, 43. Stefan Hierländer, 78. Otar Kiteishvili, 14. William Bøving, 19. Mika Biereth.
Suplentes del Sturm Graz: 27. Matteo Bignetti, 26. Arjan Malić, 25. Emir Karić, 40. Sebastian Grasser, 11. Manprit Sarkaria, 41. Konstantin Schopp, 21. Eren Mustafa, 5. Gregory Wüthrich, 32. Amady Camara.
Entrenador del Sturm Graz: Christian Ilzer.
Alineación inicial del Marsella: 12. Gerónimo Rulli, 74. Pol Lirola, 18. Leonardo Balerdi, 21. Lilian Brassier, 25. Adrien Rabiot, 42. Pierre-Emile Højbjerg, 19. Geoffrey Kondogbia (capitán), 7. Valentin Rongier, 48. Amine Harit, 9. Elye Wahi, 11. Mason Greenwood.
Suplentes del Marsella: 8. Ismaël Koné, 4. Bamo Meïté, 33. Jeffrey de Lange, 41. Bilal Nadir, 77. Rubén Blanco, 23. Jonathan Rowe, 43. François-Régis Mughe, 6. Ulisses Garcia, 14. Luis Henrique, 44. Derek Cornelius, 40. Neal Maupay, 22. Enzo Sternal.
Entrenador del Marsella: Roberto De Zerbi.
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