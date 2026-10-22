Sturm Graz - Marsella: alineaciones y directo

·32·Deportes
Sturm Graz - Marsella: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Sturm Graz y Marsella comenzará el 22 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Sturm Graz: 22. Jörg Siebenhandl, 23. Lukas Jäger, 2. Jusuf Gazibegović, 30. Gregory Wüthrich, 28. David Schnegg, 4. Jon Gorenc Stanković (capitán), 39. Tomi Horvat, 43. Stefan Hierländer, 78. Otar Kiteishvili, 14. William Bøving, 19. Mika Biereth.

Suplentes del Sturm Graz: 27. Matteo Bignetti, 26. Arjan Malić, 25. Emir Karić, 40. Sebastian Grasser, 11. Manprit Sarkaria, 41. Konstantin Schopp, 21. Eren Mustafa, 5. Gregory Wüthrich, 32. Amady Camara.

Entrenador del Sturm Graz: Christian Ilzer.

Alineación inicial del Marsella: 12. Gerónimo Rulli, 74. Pol Lirola, 18. Leonardo Balerdi, 21. Lilian Brassier, 25. Adrien Rabiot, 42. Pierre-Emile Højbjerg, 19. Geoffrey Kondogbia (capitán), 7. Valentin Rongier, 48. Amine Harit, 9. Elye Wahi, 11. Mason Greenwood.

Suplentes del Marsella: 8. Ismaël Koné, 4. Bamo Meïté, 33. Jeffrey de Lange, 41. Bilal Nadir, 77. Rubén Blanco, 23. Jonathan Rowe, 43. François-Régis Mughe, 6. Ulisses Garcia, 14. Luis Henrique, 44. Derek Cornelius, 40. Neal Maupay, 22. Enzo Sternal.

Entrenador del Marsella: Roberto De Zerbi.

En directo1-0 EN VIVO
24🟨
Angel Gomes (Marsella) ve la tarjeta amarilla por una dura falta.
23
Nenad Minaković detiene el juego debido a una falta táctica de Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz). Se señala tiro libre a favor del Marsella cerca de la banda.
22
Jakob Hödl (Sturm Graz) intentó un centro raso al área, pero el balón fue bloqueado y despejado.
21
Los jugadores del Marsella controlan el juego en el centro del campo mediante un gran control y pases precisos.
19
33:67 – último porcentaje de posesión.
16
Arjan Malic (Sturm Graz) cae en fuera de juego.
131-0
¡Gol! Luka Weinhandl deja a Oumar Diakité (Sturm Graz) mano a mano con el portero. Coloca brillantemente el balón en la esquina inferior derecha desde fuera del área. 1:0.
11
Angel Gomes (Marsella) dispara a portería, pero el balón se marcha muy por encima del larguero. El balón salió fuera, saque de puerta para el Sturm Graz.
10
Se ha señalado una falta muy peligrosa. Está a pocos metros fuera del área. Varios jugadores se agrupan alrededor del balón, pero parece que Ángel Gomes (Marsella) va a ejecutar el disparo.
10
Parece que Joshua Quarshie (Sturm Graz) vio la tarjeta roja por esa falta. Nenad Minakovic no tolera ese comportamiento en el campo y pitó. Marsella tendrá un tiro libre.
7
Valmir Berisha (Sturm Graz) protagonizó una gran jugada individual, pero un defensa rival lo frenó evitando el peligro.
5
El Marsella controla el balón y muestra buenos pases entre los jugadores.
3
Jakob Hödl (Sturm Graz) intentó avanzar, pero un defensa rival despejó el balón.
1
Los jugadores del Sturm Graz controlan el balón y se comunican con pases cortos. Esperan que se abran espacios en la defensa.
1
El árbitro pitó y comenzó el partido.
21:48
Los jugadores han saltado al campo y el partido está a punto de empezar. Sturm Graz sacará de centro.
21:45
Nenad Minakovic ha sido designado como árbitro del partido de hoy, y hará todo lo posible para arbitrar con justicia y evitar errores.
21:45
En los detalles del partido, puedes consultar las alineaciones de los equipos antes de que comience el juego.
21:45
Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo. Intentaremos ofreceros todos los detalles de lo que ocurra en el campo. El partido está a punto de empezar.
Sturm GrazMarsellaEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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