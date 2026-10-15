Bournemouth - Sturm Graz: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Bournemouth y Sturm Graz comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el texto en vivo.

Alineación inicial del Bournemouth: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 4. Cook L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Ginnelly-Doak B., 30. Rodriguez A., 14. Silva A., 15. Smith A. (capitán), 6. Soler C., 16. Tavernier M.

Entrenador del Bournemouth: Rose M.

Alineación inicial del Sturm Graz: 53. Khudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 4. Gorenc Stankovic J. (capitán), 28. Hail J., 43. Hodl J., 23. Malic A., 78. Matoshi V., 21. Petrovic P., 2. Quarshi J., 19. Seidl S.

Entrenador del Sturm Graz: Ingolitsch F.