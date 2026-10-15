Bournemouth - Sturm Graz: alineaciones y directo

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Bournemouth - Sturm Graz: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Bournemouth y Sturm Graz comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez que comience el partido, los eventos se actualizarán en el texto en vivo.

Alineación inicial del Bournemouth: 1. Petrovich D., 12. Adams T., 4. Cook L., 18. Diakite B., 9. Evanilson, 11. Ginnelly-Doak B., 30. Rodriguez A., 14. Silva A., 15. Smith A. (capitán), 6. Soler C., 16. Tavernier M.

Entrenador del Bournemouth: Rose M.

Alineación inicial del Sturm Graz: 53. Khudyakov D., 27. Balbo L., 26. Beganovic B., 4. Gorenc Stankovic J. (capitán), 28. Hail J., 43. Hodl J., 23. Malic A., 78. Matoshi V., 21. Petrovic P., 2. Quarshi J., 19. Seidl S.

Entrenador del Sturm Graz: Ingolitsch F.

En directo EN VIVO
23
Ahora podemos mirar las estadísticas, en concreto el total de tiros: 5-0.
21
Álvaro Rodríguez (Bournemouth) dispara a portería, pero su intento se marcha desviado por mucho del poste izquierdo. El balón sale del campo y el Sturm Graz sacará de puerta.
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Ben Gannon-Doak (Bournemouth) encontró espacio en la banda para centrar al área, pero el envío tenía que ser más preciso para amenazar la portería rival.
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Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz) está lesionado.
14🟨
El árbitro de hoy, Jérôme Brisard, decidió con toda justicia amonestar a Evanilson (Bournemouth) por una dura entrada.
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Marcus Tavernier (Bournemouth) se planta en una excelente posición dentro del área tras un pase, pero su remate se va rozando el poste izquierdo. El balón sale del campo y el Sturm Graz sacará de puerta.
9
Jon Gorenc Stanković (Sturm Graz) hace una falta y Jérôme Brisard pita para señalar la infracción.
7
Simon Seidl (Sturm Graz) se dispone a sacar de esquina, se espera un centro al área.
5
Joshua Quarshie (Sturm Graz) cometió una falta muy dura en la lucha por el balón, y Jérôme Brisard detuvo el juego para señalar tiro libre.
3
El balón salió del campo y el Sturm Graz sacará de puerta.
1
El partido acaba de empezar.
00:01
¡Los jugadores por fin pisan el césped! Saca el Bournemouth.
00:00
Jérôme Brisard ha sido designado como árbitro principal para este partido.
00:00
Se han anunciado las alineaciones titulares para este partido.
00:00
Bienvenidos a nuestra retransmisión en directo por texto del partido entre el Bournemouth y el Sturm Graz. Les traeremos todos los detalles de lo que ocurra en el terreno de juego. El saque inicial está a punto de producirse.
BournemouthSturm GrazEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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