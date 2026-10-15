Marsella - Olympiacos El Pireo: alineaciones y directo

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Marsella - Olympiacos El Pireo: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Marsella y el Olympiacos El Pireo comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Marsella: 12. De Lange J., 22. Vea T. (capitán), 18. Meyte B., 21. Aguerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 7. Gomes A., 8. Abdelli H., 48. Abdalla K., 11. Maupay N., 14. Paixão I.

Suplentes del Marsella: 74. Bezahaf K., 4. Egan-Riley K., 25. Garcia U., 9. Gouiri A., 77. Harit A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G., 46. Kum Mbondo A., 43. Mmadi T., 29. Moumbagna F., 40. Van Neck J., 92. Vermot T.

Entrenador del Marsella: Génésio B.

Alineación inicial del Olympiacos El Pireo: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (capitán), 5. Pirola L., 70. Onyemaechi B., 15. Puerta G., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Suplentes del Olympiacos El Pireo: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 7. Fortounis K., 19. Freuler R., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 8. Sá J., 4. Smailagić Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N.

Entrenador del Olympiacos El Pireo: Alguacil I.

En directo EN VIVO
23
El Marsella enlaza una serie de buenos pases en busca de nuevas oportunidades de ataque.
20
Tochukwu Nnadi (Marsella) hace una dura entrada a su rival, pero el árbitro decide no amonestarle.
17
Gelson Martins (Olympiacos) se abre hueco para disparar. Crea espacio para sí mismo y saca un potente disparo raso hacia el centro de la portería. ¡Sin embargo, Jeffrey de Lange realiza una parada brillante para desviar este peligroso remate!
16
Posesión – 59:41.
12
Pases largos, pases cortos y combinaciones a uno o dos toques. El Marsella despliega un juego coral, controla el balón y enlaza pases precisos de un jugador a otro. A los rivales les está costando muchísimo recuperar el esférico por ahora.
8
Los jugadores del Olympiacos mantienen la posesión y combinan con pases cortos. Esperan que se abran espacios en la línea defensiva.
6
Marsella no pudo aprovechar el saque de esquina, los defensores rivales estuvieron atentos y despejaron el peligro.
3
Nayef Aguerd (Marsella) le roba el balón a su rival, pero el árbitro señala falta. ¡Está descontento con la decisión!
2
Marsella controla el ritmo del juego y mueve el balón con pases cortos y precisos.
1
Increíble, el partido de hoy está a punto de empezar.
00:01
Ўйинни Олимпиакос Пирей жамоаси бошлаб беради.
00:00
Michael Oliver ha sido designado como árbitro para este partido.
00:00
Las alineaciones titulares ya han sido anunciadas y puedes consultarlas en la sección de alineaciones.
00:00
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo minuto a minuto, donde les informaremos al instante de todo lo que ocurra en el partido.
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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