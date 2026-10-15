Marsella - Olympiacos El Pireo: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre el Marsella y el Olympiacos El Pireo comenzará el 16 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Marsella: 12. De Lange J., 22. Vea T. (capitán), 18. Meyte B., 21. Aguerd N., 33. Emerson, 6. Nnadi T., 7. Gomes A., 8. Abdelli H., 48. Abdalla K., 11. Maupay N., 14. Paixão I.

Suplentes del Marsella: 74. Bezahaf K., 4. Egan-Riley K., 25. Garcia U., 9. Gouiri A., 77. Harit A., 42. Kamissoko N., 19. Kondogbia G., 46. Kum Mbondo A., 43. Mmadi T., 29. Moumbagna F., 40. Van Neck J., 92. Vermot T.

Entrenador del Marsella: Génésio B.

Alineación inicial del Olympiacos El Pireo: 1. Ortega S., 2. Saliakas M., 45. Retsos P. (capitán), 5. Pirola L., 70. Onyemaechi B., 15. Puerta G., 32. Hezze S., 10. Martins G., 22. Chiquinho, 20. Jota Silva, 11. Yaremchuk R.

Suplentes del Olympiacos El Pireo: 6. Carmo D., 77. Fillis K., 7. Fortounis K., 19. Freuler R., 34. Gonzalez A., 27. Pedersen M., 8. Sá J., 4. Smailagić Z., 91. Stournaras D., 71. Tiknizyan N.

Entrenador del Olympiacos El Pireo: Alguacil I.