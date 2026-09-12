El Marsella cae fuera de casa y el Rennes asciende al trono: la sensación de la 4ª jornada en Francia

La 4ª jornada de la Ligue 1 continúa con resultados inesperados y tensos. El Olympique de Marsella, uno de los favoritos, cayó derrotado por la mínima (0-1) en su visita a un rival difícil: el Rennes. En un encuentro táctico y muy disputado, el único gol fue obra del centrocampista local Adrien Thomasson. Esta valiosa victoria coloca al Rennes en la cima de la tabla con 10 puntos, mientras que hunde al Marsella en una crisis temprana. ¿Cómo lograron los locales frenar a las estrellas del Marsella? ¿Por qué el ataque liderado por Højbjerg y Gouiri se quedó en silencio? ¿Qué significa este cambio sensacional en la clasificación?

El minuto 52 decisivo y el gol de «oro» de Thomasson

El encuentro comenzó con una intensidad táctica cautelosa desde los primeros minutos:

Igualdad en la primera parte: Ambos equipos mantuvieron una estricta disciplina defensiva; Samba (Rennes) y de Lange (Marsella) mantuvieron sus porterías a cero, llegando al descanso con un 0-0.

Minuto 52 — se rompe el hielo: Al aumentar la presión al inicio de la segunda mitad, el Rennes logró su objetivo: Adrien Thomasson, muy activo en el centro del campo, batió la portería rival para abrir el marcador (1-0).

El asedio tardío del Marsella: Por detrás en el marcador, el cuerpo técnico visitante dio entrada a jugadores como Maupay, Abdallah y Moumbagna para intentar cambiar la situación, pero la organizada defensa del Rennes no cometió errores.

Explosión en la tabla: ¡Rennes en el trono y Marsella en el puesto 12!

Esta victoria cambió radicalmente la situación en la tabla de la Ligue 1:

10 puntos y 1er puesto: El Rennes, que encadena resultados positivos, suma 10 puntos y se coloca como líder absoluto del campeonato francés.

El desafortunado inicio del Marsella: Los visitantes, con estrellas como Pierre-Emile Højbjerg y Amine Harit, solo suman 3 puntos tras 4 jornadas y se quedan en la 12ª posición.

El peligro de los outsiders: Esta pérdida de puntos al inicio de temporada para un Marsella con grandes aspiraciones está provocando un serio descontento entre los aficionados y la directiva.

La disciplina táctica superó al talento de las estrellas

Este choque demostró que el Rennes no está arriba por casualidad. La defensa liderada por Samba y la solidez de Rouault y Cresswell en el centro no dejaron espacios al trío atacante del Marsella: Luis Henrique, Gouiri y Gomes. La entrada de Mousa Al-Tamari por Soumaré en la segunda parte también fue clave para aumentar el ritmo y asegurar la victoria.

¿Crees que el Rennes, líder gracias a victorias mínimas, podrá aguantar el ritmo frente al PSG y otros grandes durante toda la temporada? ¿Cuál es la causa principal del mal inicio del Marsella? ¡Deja tus opiniones en los comentarios y comparte este análisis de la sensación del fútbol francés con todos los aficionados!