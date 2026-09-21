Drama clásico en el Vélodrome: ¡el PSG vence al Marsella gracias al gol de Marquinhos!

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Drama clásico en el Vélodrome: ¡el PSG vence al Marsella gracias al gol de Marquinhos!

En la 5ª jornada de la Ligue 1, el clásico del fútbol francés, «Le Classique», ofreció a los aficionados intensidad, tensión y momentos dramáticos. En el choque disputado en el estadio Vélodrome, con un ambiente eléctrico, el vigente campeón, el PSG, se impuso por 2-1 en el campo de su eterno rival, el Olympique de Marsella, logrando una victoria crucial. Tras una primera parte cautelosa y llena de faltas, los eventos clave ocurrieron en la segunda mitad: Ferran Torres, que entró desde el banquillo, adelantó a los parisinos en el minuto 66, mientras que el delantero local Gomes igualó el marcador en el 72.

Sin embargo, solo dos minutos después, en el 74, el capitán parisino Marquinhos anotó el gol de la victoria; en el 77, el defensa marsellés Timothy Weah fue expulsado tras recibir su segunda tarjeta amarilla, acabando con las esperanzas de remontada de los locales. Tras esta victoria, el equipo de Luis Enrique suma 8 puntos, ascendiendo al 6º puesto de la tabla, mientras que el Marsella, que ha tenido un inicio de temporada muy pobre, se mantiene en la peligrosa 17ª posición con 3 puntos.

¿Cómo fue la entrada de Ferran Torres un movimiento estratégico, cómo afectó la expulsión de Weah a la disciplina de los locales y pudo el PSG superar su crisis en la carrera por el título gracias a esta victoria clásica?

«El paso triunfal de Torres y el punto de liderazgo de Marquinhos»: la crónica de Le Classique

Los puntos clave del derbi en el Vélodrome:

  • Lucha intensa en la primera parte: Ambos equipos apostaron por una presión asfixiante, recibiendo varias tarjetas amarillas, pero el marcador no se movió;

  • La entrada decisiva de Ferran Torres: Entró en el minuto 59 por Kvaratskhelia y 7 minutos después (66') abrió el marcador;

  • Respuesta rápida de Gomes: En el minuto 72, los marselleses lanzaron un contraataque rápido que culminó con un disparo preciso de Gomes (1-1);

  • El gol del capitán Marquinhos: La igualdad duró poco: en el 74', Marquinhos aprovechó una jugada a balón parado para devolver la ventaja al PSG;

  • La expulsión de Timothy Weah: En el minuto 77, el defensa local Weah recibió la segunda amarilla por una acción brusca, dejando a su equipo en inferioridad;

  • Dominio en los minutos finales: Con un hombre menos, el Marsella no encontró fuerzas para empatar y los parisinos mantuvieron el 2-1 hasta el final.

Ligue 1, jornada 5: estadísticas del partido Marsella — PSG

Cifras clave y acta del partido:

Indicadores

Marsella (Local)

PSG (Visitante)

Resultado final

1

2

Goleadores

Gomes 72

F. Torres 66, Marquinhos 74

Expulsión (Tarjeta roja)

Timothy Weah (77')

Tarjetas amarillas

Weah (32), Abdalla (81), Gomes (90+1)

Mendes (39)

Puntos acumulados

3 puntos (Zona de peligro)

8 puntos (Cerca de los líderes)

Posición en la tabla

17º puesto

Ascendió al 6º puesto

Porteros

De Lange

Matvey Safonov

Análisis futbolístico: Expertos Sobre el clásico en el Vélodrome

Conclusiones de los expertos en fútbol europeo y francés:

  • La maestría táctica de Luis Enrique: La entrada de Torres por Kvaratskhelia y de Akliouche por Ruiz dio frescura y velocidad, confirmada con el gol rápido;

  • El liderazgo de Marquinhos: El capitán demostró su importancia marcando el gol de la victoria en un momento crítico;

  • Problemas de disciplina del Marsella: La incapacidad de Weah para controlar sus nervios tras el empate fue el factor determinante de la derrota local;

  • Un giro importante en la tabla: Esta victoria devuelve la confianza al PSG, mientras que el 17º puesto del Marsella refleja una crisis profunda al inicio de temporada.

Este triunfo intenso en Le Classique demuestra que el PSG puede mantener su hegemonía en Francia bajo cualquier presión.

¿Crees que la expulsión de Weah o la profundidad del banquillo del PSG fue más determinante? ¿Podrá el Marsella salir de la crisis? ¡Deja tu opinión en los comentarios!

PSGMarsellaFerran TorresLe ClassiqueLigue 1
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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