Noche espectacular en la Europa League: grandes victorias de Bournemouth y Real Sociedad

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Noche espectacular en la Europa League: grandes victorias de Bournemouth y Real Sociedad

La 3ª jornada de la fase de liga de la Europa League continuó con enfrentamientos intensos y resultados inesperados. La actividad de los clubes ingleses, la caída de un gigante italiano y las goleadas a domicilio marcaron la jornada.

En Inglaterra, Bournemouth aplastó al famoso club italiano Milan por 3-0, mientras que en Noruega, Real Sociedad anotó 6 goles sin respuesta. En Estambul, el Beşiktaş y elCrystal Palaceempataron en un duelo lleno de goles.

La humillante derrota del Milan en Inglaterra y la tarjeta roja

El evento más destacado de la jornada ocurrió en tierras inglesas. Los «rossoneri», de visita en Bournemouth, se encontraron en una situación compleja:

  • Dos penaltis y una expulsión: En el minuto 7, Justin Kluivert convirtió un penalti para adelantar a los locales. En el minuto 28, el portero del Milan, Mike Maignan, vio la tarjeta roja y abandonó el campo. Cuatro minutos después, en el 32, Marcus Tavernier aprovechó otro penalti;

  • Goleada: En el minuto 84, Yasin Adli, que entró desde el banquillo, marcó el tercer gol contra su antiguo club, estableciendo el 3-0 final.

  • Situación en la tabla: Con 9 puntos tras 3 partidos, el Bournemouth subió al 3er puesto, mientras que el Milan cayó inesperadamente al 24º lugar con 3 puntos.

Drama de 4 goles en Estambul: Beşiktaş — Crystal Palace 2-2

En el encuentro disputado en Turquía, los londinenses mostraron una gran fuerza de voluntad:

  • Gol al final de la primera parte: En el minuto 45+2, Wilfred Ndidi adelantó al Beşiktaş;

  • La respuesta inglesa: Al inicio de la segunda parte, el Crystal Palace dio la vuelta al partido: Yeremi Pino en el 51' y Jean-Philippe Mateta en el 55' marcaron para los londinenses;

  • El gol salvador de Oiittan: En el minuto 73, Oiittan salvó a los locales de la derrota, dejando el marcador final en 2-2.

La paliza en Noruega: 6-0 de laReal Sociedad

El club español Real Sociedad visitó al Lillestrøm y dio una verdadera lección de fútbol a sus rivales:

  • Sergio Gómez (25', 27') y Luka Sučić (33', 72') marcaron dobletes, mientras que Orri Óskarsson (64') y Arsen Zakharyan (80') anotaron un gol cada uno — 0-6.

Otros partidos de la jornada:

  • Celtic — Celta Vigo 1-2

    En Escocia, los visitantes lograron una victoria remontada. Aunque Baur abrió el marcador en el minuto 47, el delantero del Celta, Rodríguez, anotó en los minutos 68 y 71, dando 3 puntos vitales a su equipo.

  • Omonia — Benfica 1-4

    El club portugués ganó con autoridad en Chipre (Nego 14' p.p., Pavlidis 49', Aursnes 76', Prestianni 85') y se consolidó en la 2ª posición de la tabla general con 9 puntos.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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