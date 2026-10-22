Celje — Salzburgo: alineaciones y directo

·24·Deportes
Celje — Salzburgo: alineaciones y directo

El encuentro de la Europa League entre Celje y Salzburgo comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Celje: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (capitán), 8. Kvesic M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbic B.

Suplentes del Celje: 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Hrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kucys A., 31. Suhovrsnik D., 15. Zujek Z.

Entrenador del Celje: Zeljkovic Z.

Alineación inicial del Salzburgo: 52. Zawisitski K., 39. Morgalla L., 44. Baidoo K., 21. Drechsler T., 31. Schmid D., 32. Barry A., 7. Tohumcu U., 23. Redjic D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovic H. (capitán).

Suplentes del Salzburgo: 33. Kamara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Fruchtl K., 19. Konate K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 4. Mellberg J., 41. Sarcevic N., 47. Zabranski V.

Entrenador del Salzburgo: Röhl D.

En directo0-1 EN VIVO
18
Haris Tabakovic (Salzburgo) comete falta en la lucha por el balón.
14
Artemijus Tutyskinas (Celje) le hizo una entrada deslizante a su rival y lo derribó. John Brooks detuvo el juego y pudo haberle mostrado una tarjeta, pero al final decidió limitarse a una advertencia.
13
Los jugadores del Salzburgo tocan el balón con pases cortos.
11
Aboubacar Barry (Salzburg) pareció tocar el balón con la mano en el área, pero el árbitro dejó seguir. ¡No hay penalti!
90-1
¡Gol! Damir Redžić asiste a Sota Kitano (Salzburg) cerca de la frontal del área, y este define con un disparo fantástico al rincón inferior izquierdo. 0-1.
8
Milot Avdyli (Celje) llegó al balón enviado y disparó desde fuera del área, pero su remate se marchó bastante desviado del poste izquierdo. El balón salió del campo y el Salzburgo sacará de puerta.
7
Dominik Szik (Salzburg) ejecuta la falta hacia el área penal. Sin embargo, la defensa rival despeja el peligro, sin permitir que nadie remate.
6
Blaž Kramer (Celje) está tendido en el césped lesionado y el árbitro ha detenido el juego para que reciba asistencia médica.
5
Sota Kitano (Salzburg) regateó a un rival, pero no pudo enviar el balón al área para un compañero. El balón salió y habrá saque de puerta para el Celje.
3
Umut Tohumcu (Salzburgo) luchó duro y John Brooks pitó falta.
1
El partido acaba de empezar.
00:01
Los jugadores están en el campo y el Salzburgo pone el balón en juego.
00:00
El árbitro del partido de hoy será John Brooks.
00:00
Ahora conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en la sección de detalles de este partido.
00:00
Hola a todos los aficionados al fútbol, estamos aquí para ofreceros la narración en directo de este partido y cubriremos los momentos más interesantes e importantes. Nos aseguraremos de que no os perdáis nada, simplemente poneros cómodos y disfrutad.
CeljeSalzburgoEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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