Celje — Salzburgo: alineaciones y directo
El encuentro de la Europa League entre Celje y Salzburgo comenzará el 23 de octubre a las 00:00 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el partido, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Celje: 1. Leban Z., 2. Sirvis P., 44. Beyger L., 6. Tutiskinas A., 11. Avdili M., 10. Seslar S., 19. Zabukovnik M. (capitán), 8. Kvesic M., 25. Tusha V., 9. Kramer B., 7. Verbic B.
Suplentes del Celje: 13. Daniel P., 20. Dionku A., 91. Dukuli Y., 23. Frelix Z., 4. Hrka D., 77. Ivanshek M., 12. Kolar L., 33. Kutris L., 47. Kucys A., 31. Suhovrsnik D., 15. Zujek Z.
Entrenador del Celje: Zeljkovic Z.
Alineación inicial del Salzburgo: 52. Zawisitski K., 39. Morgalla L., 44. Baidoo K., 21. Drechsler T., 31. Schmid D., 32. Barry A., 7. Tohumcu U., 23. Redjic D., 8. Kitano S., 11. Vertessen Y., 9. Tabakovic H. (capitán).
Suplentes del Salzburgo: 33. Kamara A., 5. Diabate S., 30. Diakite G., 1. Fruchtl K., 19. Konate K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 4. Mellberg J., 41. Sarcevic N., 47. Zabranski V.
Entrenador del Salzburgo: Röhl D.
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