Resultados de la 3.ª ronda de clasificación de la Europa League

Se disputaron los partidos de ida de la 3.ª ronda de clasificación de la Europa League. En los duelos principales, el Benfica logró una goleada, mientras que la noche fue negativa para los clubes escoceses.

Varios equipos de renombre que participaron en esta ronda mejoraron considerablemente su situación antes de los partidos de vuelta.

El Benfica golea en Lisboa; noche difícil para los clubes escoceses

El club portugués Benfica recibió al subcampeón escocés, el Hearts, y le marcó seis goles sin respuesta — 6-1. Rafa Silva, Araujo, Pavlidis, Prestianni, Duran y Schjelderup marcaron para el conjunto lisboeta.

Otro prestigioso club escocés, Rangers también cayó por 2-1 en su visita a Polonia ante el Jagiellonia.

El club turco Beşiktaş visitó al Hradec Králové checo y consiguió una importantísima victoria a domicilio (1-0) gracias al único gol de Semih Kılıçsoy en el minuto 80. El conjunto austríaco del Salzburgo también marcó en los últimos minutos ante el Pafos para llevarse la victoria.

Europa League. 3.ª ronda de clasificación (partidos de ida)

Resultados de los partidos disputados el 6 de agosto:

Benfica (Portugal) — Hearts (Escocia) 6-1 Goles: Rafa Silva (3), Araujo (23), Pavlidis (42, penalti), Prestianni (59), Duran (87), Schjelderup (90+4, penalti) — Reno (72).

Jagiellonia (Polonia) — Rangers (Escocia) 2-1 Goles: Fernandes (13, en propia puerta), Smith (21) — Montoya (4, en propia puerta).

Maccabi Tel Aviv (Israel) — CSKA Sofía (Bulgaria) 0-3 Goles: Ebong (9), Godoy (29), Swartz (90).

Hradec Králové (Chequia) — Beşiktaş (Turquía) 0-1 Gol: Kılıçsoy (80).

Salzburgo (Austria) — Pafos (Chipre) 1-0 Gol: Tabaković (88).

PAOK (Grecia) — Anderlecht (Bélgica) 0-1 Gol: Svetković (1).

Thun (Suiza) — Víkingur (Islandia) 3-0 Goles: Bamert (19), Labo (25), Saiz (90+4).

Lech (Polonia) — Klaksvík (Islas Feroe) 1-0 Gol: Agnero (81).

KuPS (Finlandia) — Universitatea Craiova (Rumanía) 1-1 Goles: Moreno (72) — Baiaram (38).

Lincoln (Gibraltar) — Omonia (Chipre) 1-1 Goles: Routen (71) — Andreou (90+3).

¿Cuándo se jugarán los partidos de vuelta?

Los partidos de vuelta, que definirán por completo qué equipos avanzan a la ronda de play-off, se disputarán la próxima semana, el 13 de agosto .

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