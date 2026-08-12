Supercopa de Europa: anunciadas las alineaciones del PSG y el Aston Villa

Uno de los primeros y más prestigiosos trofeos de la nueva temporada del fútbol europeo — la Supercopa de la UEFA — está a punto de encontrar dueño. En el magnífico estadio Red Bull Arena de Salzburgo, Austria, se disputará un gran duelo entre el PSG francés, vigente campeón de la Liga de Campeones, y el Aston Villa inglés, considerado el mejor equipo de la Liga Europa.

Antes de este esperado enfrentamiento, que comenzará a las 00:00 hora de Taskent, los cuerpos técnicos de ambos equipos anunciaron las alineaciones titulares.

Alineaciones titulares:

Supercopa de la UEFA 2026

Lugar: Austria, Salzburgo, Red Bull Arena

Fecha y hora: 12 de agosto, a las 00:00 (hora de Taskent)

PSG (Francia): Safonov, Hakimi, Marquinhos, Pacho, Mendes, Zaïre-Emery, Vitinha, Neves, Akliouche, Kvaratskhelia, Doué.

Aston Villa (Inglaterra): Bizot, Cash, Lindelöf, Torres, Maatsen, Kamara, Gomes, McGinn, Hemmings, Buendía, Majo.

¿Qué se espera de la primera final de la temporada?

Aunque el conjunto parisino, con una plantilla ofensiva y repleta de estrellas, parte como favorito, el Aston Villa de Unai Emery cuenta con una gran experiencia para preparar sorpresas y recursos tácticos en la lucha por los trofeos. Sin duda, ambos clubes lo darán todo para comenzar la nueva temporada con un título importante.

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