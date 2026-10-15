Salzburgo — Milan: alineaciones y directo
El partido de la Europa League entre Salzburgo y Milan comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación inicial del Salzburgo: 52. Zawischitzky K., 20. Baidoo E., 32. Barry A., 44. Baidoo K., 8. Kitano S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 31. Schmid D., 9. Tabakovic H. (capitán), 47. Zabranski V.
Suplentes del Salzburgo: 33. Camara A., 30. Diakité G., 21. Drexler T., 1. Früchtl K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 4. Mellberg J., 23. Redjic D., 41. Sarcevic N., 7. Tohumcu U., 11. Vertessen Y.
Entrenador del Salzburgo: Röhl D.
Alineación inicial del Milan: 16. Maignan M. (capitán), 33. Bartesaghi D., 73. Camarda F., 70. Cissé A., 5. De Winter K., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 31. Pavlovic S., 12. Rabo A., 23. Tomori F.
Suplentes del Milan: 21. Chukwueze S., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 2. Estupiñán P., 34. Hila M., 14. Modric L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 11. Pulisic C., 9. Ramos G., 42. Terracciano F., 96. Torriani L.
Entrenador del Milan: Amorim R.
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