Salzburgo — Milan: alineaciones y directo

·56·Deportes
Salzburgo — Milan: alineaciones y directo

El partido de la Europa League entre Salzburgo y Milan comenzará el 15 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).

Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.

Alineación inicial del Salzburgo: 52. Zawischitzky K., 20. Baidoo E., 32. Barry A., 44. Baidoo K., 8. Kitano S., 35. Lindström J., 15. Mazurek B., 39. Morgalla L., 31. Schmid D., 9. Tabakovic H. (capitán), 47. Zabranski V.

Suplentes del Salzburgo: 33. Camara A., 30. Diakité G., 21. Drexler T., 1. Früchtl K., 13. Krätzig F., 22. Lainer S., 4. Mellberg J., 23. Redjic D., 41. Sarcevic N., 7. Tohumcu U., 11. Vertessen Y.

Entrenador del Salzburgo: Röhl D.

Alineación inicial del Milan: 16. Maignan M. (capitán), 33. Bartesaghi D., 73. Camarda F., 70. Cissé A., 5. De Winter K., 20. Hutchinson O., 30. Jashari A., 8. Loftus-Cheek R., 31. Pavlovic S., 12. Rabo A., 23. Tomori F.

Suplentes del Milan: 21. Chukwueze S., 28. Comotto K., 13. Diawara S., 2. Estupiñán P., 34. Hila M., 14. Modric L., 22. Moreira D., 80. Musah Y., 11. Pulisic C., 9. Ramos G., 42. Terracciano F., 96. Torriani L.

Entrenador del Milan: Amorim R.

En directo0-2 EN VIVO
45+2
Horațiu Feșnic hace sonar su silbato para señalar el final de la primera mitad.
45
Se añade 1 minuto al tiempo reglamentario.
42
Adrien Rabiot (Milan) derriba a su rival con una entrada deslizante. Horațiu Feșnic detiene el juego y pudo haber mostrado tarjeta, pero al final decide limitarse a una advertencia verbal.
41
Francesco Camarda (Milán) cae en fuera de juego.
40🟨
Horatiu Fesnic muestra tarjeta amarilla a Valentin Zabransky (Salzburg) por una falta.
39
Tanto el árbitro principal como el asistente señalaron saque de banda a favor del Salzburgo.
37
El balón salió y el Milán reanudará con un saque de puerta.
36
Ruben Loftus-Cheek (Milán) cae en fuera de juego. Tenía espacio a la espalda de la defensa, pero arrancó demasiado pronto.
34
Los jugadores del Milan tocan en corto buscando crear una ocasión de disparo.
320-2
¡Gol! Davide Bartesaghi asiste a Alfajo Cisse (Milán), quien muestra gran determinación para adelantarse a varios defensores. ¡Dispara desde dentro del área a la esquina inferior derecha! Gran definición: 0:2.
31
Un jugador del Salzburgo cometió falta en ataque. El árbitro pitó.
27
Partido: Salzburgo - AC Milán. Resultado: 0-1. Comentario: posesión – 45:55.
25
Bartosz Mazurek ( Salzburgo) saca un buen disparo desde fuera del área, pero el balón se marcha rozando el poste izquierdo. El balón sale fuera y el Milan sacará de puerta.
23
El balón salió del campo y Milán reanudará con un saque de meta.
21🟨
Horatiu Fesnic muestra tarjeta amarilla a Omari Hutchinson (Milan) y el jugador no se sorprende, ya que fue una entrada muy dura y tardía.
21
El Milán controla el balón, los jugadores se tocan con grandes pases.
18
El Milán gana un córner. Sus rivales se enfrentan a un nuevo ataque peligroso.
17
Omari Hutchinson (Milan) fue el primero en llegar al rechace dentro del área y conectó un potente disparo raso hacia el centro de la portería, dejando sin opciones al guardameta. Sin embargo, un defensa despejó magistralmente el balón sobre la misma línea de gol.
150-1
¡Alfajoe Cisse (Milán) recibe un centro magnífico y cabecea con precisión junto al poste izquierdo, sin dejar opciones al portero!
14
Koni De Winter (Milán) cometió una falta dura y Horațiu Feșnic hizo sonar su silbato.
12
Horațiu Feșnic hace sonar el silbato y Sota Kitano (Salzburg) es sancionado por falta en ataque. Acertada decisión del árbitro.
8
Adrien Rabiot (Milan) se hizo espacio en el área tras un pase preciso y disparó, pero el balón pasó rozando el poste izquierdo. Saque de puerta para el Salzburgo.
6
Jesper Lindstrøm (Salzburg) ejecuta la falta desde fuera del área y cuelga el balón al área. Buen centro, pero el portero muestra su calidad, sale con un gran salto y se hace con el esférico.
5
Francesco Camarda (Milan) le roba el balón a su rival, pero el árbitro pita falta. ¡Está descontento con la decisión! El Salzburgo ejecutará el tiro libre.
3
El balón salió del campo y el Salzburgo reanudará con un saque de puerta.
1
La primera parte de este partido está a punto de empezar.
21:47
Salzburgo saca de centro.
21:45
El partido de hoy será dirigido por el árbitro Horatiu Fesnic, quien intentará arbitrar con justicia y evitar errores.
21:45
Ya conocemos las alineaciones titulares. Puedes encontrarlas en los detalles del partido.
21:45
¡Buenas tardes, damas y caballeros! Bienvenidos a nuestro directo en vivo, donde les ofreceremos información al instante de todo lo que ocurra en el partido.
SalzburgoMilanEuropa LeagueFútbolDirecto
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Abror Shuhratov
«ZAMIN.UZ» editor

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