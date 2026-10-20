Fenerbahçe — Slavia Praga: alineaciones y directo
El partido de la Champions League entre Fenerbahçe y Slavia Praga comenzará el 20 de octubre a las 21:45 (hora de Taskent).
Una vez iniciado el encuentro, los eventos se actualizarán en el directo.
Alineación titular del Fenerbahçe: 31. Ederson, 15. Ake N., 7. Akturkoglu K., 70. Aydin O., 3. Brown A., 11. Greenwood M., 6. Guendouzi M., 91. Kante N., 19. Muriqi V., 27. Semedo N., 37. Skriniar M.
Entrenador del Fenerbahçe: Kartal I.
Alineación titular del Slavia Praga: 35. Markovic J., 20. Agbo E., 8. Kubiak O., 16. Moses D., 6. N'Guessan A., 30. Novak V., 17. Provod L. (capitán), 10. Sturm D., 15. Suleyman M., 27. Vlcek T., 4. Zima D.
Entrenador del Slavia Praga: Trpisovsky J.
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