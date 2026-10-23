Noticia de última hora antes del CM 2026: Razambek Jamalov no irá a Astaná

A pocos días del inicio del Campeonato Mundial de lucha libre, que tendrá lugar en Astaná, capital de Kazajistán, se han realizado cambios inesperados en la lista de la selección nacional de Uzbekistán.

La lista inicial registrada ante la United World Wrestling (UWW) ha sido revisada y se han confirmado nuevos nombres en dos categorías de peso importantes. La mayor noticia para los aficionados es que el campeón olímpico y uno de los líderes del equipo nacional, Razambek Jamalov no participará en el próximo campeonato mundial.

Principales cambios en la plantilla: ¿quiénes reemplazarán a Jamalov y Poyonov?

Por decisión del cuerpo técnico, se oficializaron las siguientes rotaciones en dos categorías:

En la categoría de -74 kg: El campeón olímpico de París 2024, Razambek Jamalov, quien figuraba inicialmente, es reemplazado por el joven y prometedor luchador Javohir Choliboyev quien defenderá el honor de Uzbekistán;

En la categoría de -97 kg: Sherzod Poyonov es sustituido por Boymurod Azimov quien tendrá la oportunidad de competir en la arena mundial.

La plantilla completa y actualizada de la selección nacional de Uzbekistán:

Los siguientes luchadores representarán a nuestro país en los tapices de Astaná:

-57 kg: Asadbek Saidtorayev

-61 kg: Ghulomjon Abdullayev

-65 kg: Mashrabjon Uzoqov

-70 kg: Shahzodbek Yarashev

-74 kg: Javohir Choliboyev

-79 kg: Mirzo Hayitov

-86 kg: Bobur Islomov

-97 kg: Boymurod Azimov

-125 kg: Sardorbek Kholmatov

¿Cuándo y dónde se llevará a cabo la competición?

Lugar: Astaná, Kazajistán;

Fechas: Del 24 de octubre al 1 de noviembre se celebrará durante esos días.

Para los luchadores uzbekos que viajan al mundial con una competencia fuerte y un equipo renovado, este campeonato mundial será una prueba seria y un campo de experiencia importante.