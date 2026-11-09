Luchadores uzbekos de MMA en Tiflis: Uzbekistán gana 8 medallas en el Campeonato Mundial
En la capital georgiana, Tiflis, concluyó el Campeonato Mundial de MMA para adultos y jóvenes, organizado bajo los auspicios de la Federación Internacional de Artes Marciales Mixtas (IMMAF).
En esta prestigiosa competición de una semana, más de 800 de los mejores luchadores de 60 países compitieron. En intensos duelos contra los mejores del mundo, los miembros del equipo nacional de Uzbekistán demostraron gran maestría, logrando finalmente 8 medallas (2 de oro, 3 de plata, 3 de bronce) para nuestra delegación.
Equipo nacional adulto: 7º puesto y medalla de oro
El equipo nacional principal (adultos) de Uzbekistán obtuvo 1 medalla de oro, 1 de plata y 1 de bronce, entrando en el top 7 mundial (7º puesto):
Ogiloy Jumanova (79,4 kg) — Campeona mundial: Tras combates decididos, nuestra compatriota fue declarada la mejor en su categoría, subiendo a lo más alto del podio para ganar el oro;
Mustafo Kadamov (61,2 kg) — Medalla de plata: Oficializó su título de subcampeón en una final intensa;
Janobiddin Sattorov (83,9 kg) — Medalla de bronce: Subió al podio en la categoría de peso pesado.
5º puesto mundial en jóvenes (U-20) y final uzbeka
Las competiciones juveniles fueron aún más disputadas y llenas de momentos brillantes. Nuestros representantes ocuparon el 5º lugar entre 60 países con 1 medalla de oro, 2 de plata y 2 de bronce:
Final histórica uzbeka: En la categoría de 79,4 kg, el combate final enfrentó a dos atletas uzbekos. En la pelea por el oro, Khurshidakhon Roziqova superó a su compañera de equipo Nilufar Urolovapara convertirse en campeona mundial, mientras que Urolova se llevó la plata;
Doniyor Kuvondikov (88,4 kg): Añadió una medalla de plata al tesoro del equipo;
Firdavs Atamuratov (61,2 kg) y Feruzbek Payziyev (93 kg): Ganaron las medallas de bronce de la competición.
Resultados de los atletas uzbekos y estadísticas de medallas
Categoría
Atleta
Categoría de peso
Medalla
Clasificación general
Adultos
Ogiloy Jumanova
79,4 kg
Oro
7º puesto
Adultos
Mustafo Kadamov
61,2 kg
Plata
Adultos
Janobiddin Sattorov
83,9 kg
Bronce
Jóvenes (U-20)
Khurshidakhon Roziqova
79,4 kg
Oro
5º puesto
Jóvenes (U-20)
Nilufar Urolova
79,4 kg
Plata
Jóvenes (U-20)
Doniyor Kuvondikov
88,4 kg
Plata
Jóvenes (U-20)
Firdavs Atamuratov
61,2 kg
Bronce
Jóvenes (U-20)
Feruzbek Payziyev
93,0 kg
Bronce
Resultados globales: ¿Quién lideró?
Como se esperaba, el equipo de Rusia ocupó el primer lugar en la clasificación general del Campeonato Mundial de Tiflis. Los atletas rusos lograron 40 medallas en total: 12 de oro, 3 de plata y 9 de bronce en jóvenes, y 9 de oro, 1 de plata y 5 de bronce en adultos.
Las 8 medallas de los luchadores uzbekos en este prestigioso escenario demuestran una vez más que la escuela nacional de artes marciales mixtas fortalece su estatus internacional cada año.
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