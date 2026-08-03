¡Razambek Jamalov y Gulomjon Abdullayev se coronan campeones en Kocaeli!

La selección nacional de lucha libre de Uzbekistán logró un doble campeonato en el torneo internacional que se disputa en Turquía. Los medallistas de los Juegos Olímpicos de París, Razambek Jamalov y Gulomjon Abdullayev, no dieron opción a sus rivales en la final.

Otros dos representantes nuestros subieron al podio. Como resultado, tras dos días de competición, la delegación uzbeka se metió en el top 3 de la clasificación general por equipos con 2 medallas de oro, 1 de plata y 1 de bronce.

Los héroes olímpicos vuelven a lo más alto del podio

La ciudad de Kocaeli acogió del 31 de julio al 2 de agosto un torneo internacional en memoria de Hasan Gemici y Gazanfer Bilge. Atletas de 16 países compitieron en este evento de lucha libre y grecorromana, disputando medallas en un total de 20 categorías de peso.

Razambek Jamalov y Gulomjon Abdullayev, principales bazas del equipo uzbeko, volvieron a confirmar su estatus.

En los Juegos Olímpicos de París 2024, Jamalov ganó el oro en la categoría de 74 kg y Abdullayev el bronce en 57 kg.

Gulomjon Abdullayev vence al rival kazajo

Gulomjon Abdullayev saltó al tapiz en la categoría de 61 kg en Kocaeli. Tras superar con éxito las rondas preliminares, se enfrentó en el combate decisivo por el oro al representante de Kazajistán, Allan Oralbek.

El luchador uzbeko mantuvo su dominio en la final, derrotando a su rival para proclamarse campeón del torneo.

Este resultado es especialmente significativo para Abdullayev. Aunque suele competir en 57 kg, también había conseguido la medalla de bronce en 61 kg en el Campeonato Asiático de 2026.

Razambek Jamalov supera al luchador iraní

Representando a Uzbekistán en la categoría de 74 kg, Razambek Jamalov se vio las caras en la final con el iraní Ali Karampur.

El campeón olímpico demostró su clase y experiencia en el combate decisivo para batir a su rival. De este modo, añadió la segunda medalla de oro al casillero de la delegación uzbeka.

Jamalov ya se había proclamado campeón en esta misma categoría de 74 kg en los Juegos Olímpicos de París. Su nuevo triunfo en Kocaeli en este peso demuestra que se encuentra en plena forma de cara a las grandes citas.

Plata para Yarashev y bronce para Saidto‘rayev

Otros dos representantes de Uzbekistán subieron al podio.

Shahzodbek Yarashev, que compitió en la categoría de 70 kg, alcanzó la final. Perdió el combate por el oro ante el moldavo Vasile Diacon, quedándose con la medalla de plata.

Asadbek Saidto‘rayev, que compitió en los 57 kg, se colgó la medalla de bronce.

Resultados de losluchadores uzbekos:

Luchador Peso Resultado Gulomjon Abdullayev 61 kg Oro Razambek Jamalov 74 kg Oro Shahzodbek Yarashev 70 kg Plata Asadbek Saidto‘rayev 57 kg Bronce

¿Cuánto dinero recibieron los luchadores?

Los organizadores del torneo también establecieron premios en metálico para los medallistas:

1.000 euros para los campeones;

750 euros para los segundos puestos;

500 euros para los medallistas de bronce.

Por lo tanto, el premio económico total para los cuatro luchadores uzbekos ascendió a 3.250 euros .

Jamalov y Abdullayev recibieron 1.000 euros cada uno, Yarashev 750 euros y Saidto‘rayev 500 euros.

Uzbekistán entra en el top 3

Según los resultados acumulados en los dos días, la selección de lucha libre de Uzbekistán:

2 de oro;

1 de plata;

ocupaba la 3ª posición en la clasificación general por equipos con 1 bronce.

Turquía lideraba con 4 oros, 1 plata y 14 bronces. El equipo iraní se situaba en el segundo puesto con 2 oros, 4 platas y 5 bronces.

Cabe señalar que este rendimiento por equipos refleja la situación provisional tras dos días de competición.

Los olímpicos cumplieron las expectativas

Lo más destacado del éxito en Kocaeli es que los dos medallistas olímpicos de Uzbekistán volvieron a alcanzar la final y se alzaron con el título.

Los oros de Jamalov y Abdullayev, junto con las medallas de Yarashev y Saidto‘rayev, demostraron la gran competencia y profundidad de banquillo del combinado nacional. Ahora, el objetivo principal será mantener este estado de forma de cara a las grandes citas mundiales y continentales.

En tu opinión, ¿quién de los luchadores uzbekos logrará el oro en los próximos Juegos Olímpicos? ¡Deja tu comentario y comparte el artículo con los aficionados al deporte en Telegram u otras redes sociales!