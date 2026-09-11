Seis luchadores en el tapiz: La composición de Uzbekistán para la lucha libre en los Juegos Asiáticos

Del 30 de septiembre al 3 de octubre, Nagoya, Japón, acogerá uno de los deportes más esperados de los Juegos Asiáticos: la lucha. El equipo nacional de lucha libre de Uzbekistán competirá por medallas en seis categorías de peso.

Los Juegos Asiáticos de 2026 se llevarán a cabo del 19 de septiembre al 4 de octubre en la región de Aichi-Nagoya, Japón. Las competiciones de lucha se realizarán del 30 de septiembre al 3 de octubre en el Inae Sports Center de Nagoya. Esta información ha sido confirmada por la federación internacional, United World Wrestling (UWW).

El equipo nacional de Uzbekistán en lucha libre en seis categorías de peso subirá al tapiz. La presencia del campeón olímpico Razambek Jamalov asegura que el equipo nacional sea el centro de atención. La UWW también ha registrado a Jamalov como campeón olímpico de París.

De Uzbekistán la composición de los seis

La composición del equipo nacional de lucha libre es la siguiente:

Peso Atleta 57 kg G‘ulomjon Abdullayev 65 kg Umidjon Jalolov 74 kg Razambek Jamalov 86 kg Bobur Islomov 97 kg Sherzod Poyonov 125 kg Hasanboy Rahimov

Esta lista también aparece en el registro de atletas de la UWW para los Juegos Asiáticos. Sin embargo, la organización ha señalado que la lista de participantes podría cambiar antes de la competición.

Atención principal: en los 74 kg

Una de las categorías que despierta mayor interés para los aficionados uzbekos es, sin duda, 74 kg .

En esta categoría, el honor del país será defendido por Razambek Jamalov . Para Jamalov, quien alcanzó la gloria olímpica en París 2024, la competición de Nagoya será una oportunidad para demostrar una vez más su estatus a nivel asiático. La UWW ha confirmado su participación en la categoría de 74 kg para los Juegos Asiáticos 2026.

Sin embargo, el objetivo del equipo nacional no depende de un solo nombre.

En 57 kg G‘ulomjon Abdullayev, en 65 kg Umidjon Jalolov, en 86 kg Bobur Islomov, en 97 kg Sherzod Poyonov y en 125 kg Hasanboy Rahimov también serán de Uzbekistán las principales esperanzas de medalla.

Seis pesos, seis oportunidades

En la lucha, cada categoría de peso equivale a un torneo independiente. Un solo combate desafortunado puede cambiar el destino de toda la competición. Por eso, la participación de Uzbekistán en seis pesos abre varias puertas hacia las medallas.

Especialmente en categorías como 57, 65 y 74 kg, la competencia en Asia es tradicionalmente muy alta. La lista preliminar publicada por la UWW incluye atletas de China, Irán, Japón, Kazajistán, Kirguistán, India, Corea del Sur y otras potencias de la lucha.

Por lo tanto, cada victoria en Nagoya no es solo un resultado, sino un paso importante para el equilibrio de fuerzas en el continente.

Una gran prueba espera en Nagoya

En los Juegos Asiáticos de 2026, se planea que un total de 258 atletas participen en las modalidades de lucha libre, lucha femenina y lucha grecorromana. Las competiciones se llevarán a cabo del 30 de septiembre al 3 de octubre.

Uzbekistán participará en las tres disciplinas. Los seis atletas de lucha libre son una de las principales armas de la delegación nacional para conseguir medallas.

Ahora es el momento de convertir la preparación en una verdadera batalla.

Porque en los Juegos Asiáticos no importan el nombre, los títulos o los resultados previos, sino los pocos minutos en el tapiz que son decisivos.

A partir del 30 de septiembre, seis representantes de Uzbekistán lucharán en el tapiz de Nagoya para ser los mejores en su peso. Uno de ellos es un héroe que conquistó la cima olímpica, y los demás tienen la oportunidad de escribir su nombre aún más alto en el escenario asiático.

Lo más importante es que esto no es solo una competición más. Es la oportunidad para que estos seis atletas comiencen una nueva página para elevar nuevamente la bandera de Uzbekistán en la lucha asiática.

Nota: La lista de participantes publicada por la UWW es preliminar y puede cambiar antes de la competición.