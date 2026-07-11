Razambek Jamalov triunfa en Georgia: derrota a su rival estadounidense en la final

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Razambek Jamalov triunfa en Georgia: derrota a su rival estadounidense en la final

El uzbeko luchador de estilo libre y campeón olímpico de París 2024, Razambek Jamalov, se alzó con la victoria en el prestigioso torneo RAF celebrado en Georgia. En la final, nuestro compatriota disputó un intenso combate contra el estadounidense Jarrett Jakes.

El desenlace del combate decisivo fue incierto hasta los últimos puntos, pero Jamalov demostró una vez más que sabe mantener la calma bajo presión en las grandes competiciones.

Una final disputada con intensidad

Razambek Jamalov mostró gran seguridad durante todo el torneo hasta alcanzar la final.

En el duelo decisivo, se enfrentó al representante de Estados Unidos, Jarrett Jakes. La lucha fue reñida y equilibrada.

Al final, el atleta uzbeko ganó con un marcador de 3:2, llevándose el trofeo principal del torneo.

El campeón olímpico confirma su nivel

Razambek Jamalov sigue cosechando resultados de alto nivel tras su consagración en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Esta victoria en Georgia refuerza aún más su prestigio en la escena internacional y sirve como una excelente preparación para los próximos grandes eventos.

Un nuevo éxito de oro para Uzbekistán

El triunfo de Jamalov es otro logro importante para la escuela de lucha uzbeka.

Especialmente, esta victoria en la final contra un fuerte rival estadounidense demuestra el alto nivel técnico y mental de nuestro compatriota.

Ahora, la atención se centra en la capacidad de Razambek Jamalov para mantener este ritmo en las próximas competiciones internacionales.

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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor
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