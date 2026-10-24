Una australiana establece un récord mundial con 7079 dominadas en 24 horas

Olivia Vinson, una australiana de 34 años, rompió el récord mundial Guinness femenino al realizar 7079 dominadas en 24 horas. Casi duplicó la marca anterior, captando la atención por este enorme logro de resistencia física.

Curiosamente, la idea fue sugerida inicialmente por el esposo y entrenador de Olivia. La entusiasta del fitness se rió al escuchar la propuesta al principio, sin creer que fuera posible batir tal récord. Sin embargo, con el tiempo, comenzó a estudiar seriamente la posibilidad de alcanzar esta meta.

Olivia entrenó durante tres meses para prepararse para el desafío. Pero durante un intento previo, se lesionó el tendón del bíceps y no pudo continuar, viéndose obligada a cancelar su plan. Tras varios meses de recuperación, volvió a los entrenamientos y decidió cumplir su objetivo.

«Estaba buscando un desafío aún mayor. Mi esposo y entrenador me sugirió hacer dominadas durante 24 horas. Al principio me reí porque no creía que fuera capaz. Vi que el récord de entonces era de 4081 repeticiones y pensé que era imposible. Luego, tras hacer algunos cálculos, concluí que tal vez podría lograrlo», declaró Vinson a los representantes de Guinness.

Para una persona común, hacer miles de dominadas en 24 horas parece casi imposible. Olivia superó ese resultado con creces. El récord anterior fue establecido en 2021 por la polaca Paula Gorlo, con 4081 dominadas.

Los días 29 y 30 de marzo de este año, la australiana de 34 años superó la marca al completar un total de 7079 dominadas en 24 horas. Esto equivale a una media de casi cinco dominadas por minuto.

«Cuando comencé este desafío, realmente no creía que fuera posible alcanzar tal resultado. Ahora, este logro me obliga a replantearme todo lo que pensaba que no podía hacer», dijo Olivia.

Su resultado demuestra no solo una gran preparación física, sino también la importancia de la determinación y la paciencia. Es muy probable que Olivia Vinson vuelva a aparecer en el libro de los récords Guinness en el futuro.