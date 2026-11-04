Robert Whittaker habló sobre la pelea contra nuestro compatriota Bogdan Guskov

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Robert Whittaker habló sobre la pelea contra nuestro compatriota Bogdan Guskov

El ex campeón de peso mediano de UFC y famoso luchador australiano Robert Whittaker compartió sus pensamientos antes del importante enfrentamiento contra el representante de Uzbekistán, Bogdan Guskov. Este emocionante combate tendrá lugar el 7 de febrero de 2027 en Sídney, Australia, en el marco del torneo UFC Fight Night 298 en la categoría de peso semipesado.

Regreso a Sídney tras 10 años

Whittaker destacó que no ha peleado en su ciudad natal, Sídney, en más de 10 años. Señaló que su última pelea en esta ciudad coincidió con su transición a la división de peso mediano:

«Todos mis amigos, mi familia y mis fans estarán en el torneo. ¡Les daré un verdadero espectáculo!»

Robert Whittaker

¿Por qué Bogdan Guskov? Evaluación del rival

El ex campeón australiano reveló que los organizadores inicialmente consideraron a otros candidatos para esta pelea, pero declinaron por diversas razones. Solo nuestro compatriota Bogdan Guskov aceptó sin dudar la oferta de volar a Sídney para enfrentarse al ex campeón.

En su podcast, Whittaker elogió el potencial de combate de Guskov, describiéndolo como un poderoso noqueador:

«Guskov es alto, tiene un gran alcance y es un rival peligroso con un golpe muy pesado para la categoría de peso semipesado. Si me conecta un golpe limpio, será muy doloroso. Pero mi plan de pelea no cambia: golpear y no ser golpeado».

Detalles del combate UFC Fight Night 298: Whittaker vs. Guskov

Indicadores

Detalles

Luchadores

Robert Whittaker (Australia) vs Bogdan Guskov (Uzbekistán)

Nombre del torneo

UFC Fight Night 298

Fecha

7 de febrero de 2027

Lugar

Sídney, Australia

Categoría

Peso semipesado (Light Heavyweight)

Estatus

Enfrentamiento entre un ex campeón y un noqueador del TOP-15

Para el atleta uzbeko, este enfrentamiento es una gran oportunidad no solo para derrotar a uno de los nombres más conocidos del deporte mundial, sino también para consolidarse entre los líderes de la división de peso semipesado de UFC.

¿Crees que nuestro compatriota Bogdan Guskov podrá detener al anfitrión Robert Whittaker en Sídney gracias a sus potentes golpes de nocaut?

¡Deja tus análisis en los comentarios y comparte esta importante noticia sobre la pelea con todos los fanáticos de las MMA!

Robert WhittakerBogdan GuskovUFC Fight Night 298MMACombate
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Shuhrat Razzakov
«ZAMIN.UZ» editor

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