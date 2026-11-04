Bogdan Guskov revela su plan para vencer al ex campeón de la UFC Robert Whittaker

El reconocido artista marcial mixto uzbeko Bogdan Guskov se prepara oficialmente para uno de los desafíos más grandes y exigentes de su carrera. Nuestro compatriota se pronunció por primera vez sobre su próximo combate, anunciado oficialmente por la promoción más prestigiosa del mundo, prometiendo a sus seguidores un nocaut brillante e intenso.

En el próximo combate, Guskov se enfrentará a una de las estrellas legendarias de la UFC, el ex campeón Robert Whittaker.

Velada estelar en Sídney: Fecha y estatus del combate

Este enfrentamiento crucial será uno de los eventos principales del torneo internacional:

Fecha y lugar: El encuentro se llevará a cabo el 7 de febrero de 2027 en el evento «UFC Fight Night Sídney» en Sídney, Australia;

Lugar en la cartelera: El duelo entre Guskov y Whittaker se celebrará como el co-main event , es decir, el segundo combate más importante de la noche;

Nivel del oponente: El australiano Robert Whittaker, de 35 años, es ex campeón de peso medio de la UFC y subirá al octágono en su tierra natal.

«Me quieren por mis peleas espectaculares»: El plan de Guskov

En una entrevista con «Red Corner MMA», el atleta uzbeko reconoció las fortalezas de su futuro rival mientras revelaba su objetivo principal:

Solo victoria antes del límite: «Por supuesto, intentaré ofrecer un combate entretenido. Los fans me quieren por mis peleas espectaculares. Buscaré noquear a mi oponente», declaró Guskov;

Claves en el octágono: «¡Robert es un ex campeón! Hay varias claves para la victoria, pero es en el octágono donde habrá que determinar cuáles funcionarán realmente», concluyó el atleta uzbeko.

Se espera que el combate de Bogdan Guskov contra el ex rey de la división sea el paso definitivo para escalar en el ranking de la UFC y entrar en la carrera por el título.