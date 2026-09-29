Resultado histórico de Akbar Djuraev: medalla de oro y varios récords nuevos

El levantador de pesas uzbeko Akbar Djuraev registró otro resultado histórico en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026. Nuestro compatriota, al finalizar los dos ejercicios, logró ganar la medalla de oro con un resultado de 423 kilogramos.

La actuación de Djuraev no se limitó al campeonato. Al batir récords mundiales y asiáticos durante la competición, él en Aichi-Nagoyaterminó su participación con varios resultados de alto nivel.

423 kilogramos — el resultado del campeón

Akbar Djuraev demostró en la práctica que es el atleta más fuerte de su categoría de peso en el levantamiento de pesas.

Nuestro compatriota registró un total de 423 kilogramos en arranque y envión. Esta cifra le aseguró la victoria absoluta en su categoría de peso.

De esta manera, Djuraev sumó otra medalla de oro a la cuenta de la delegación de Uzbekistán en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026.

Pero además del campeonato, su mayor novedad en la competición estuvo relacionada con los récords.

En arranque — nuevo récord mundial

Djuraev registró 197 kilogramos en el ejercicio de arranque, estableciendo un nuevo récord mundial.

Esta cifra fue uno de los puntos más destacados de la actuación del atleta en Aichi-Nagoya.

El resultado de 197 kilogramos no solo jugó un papel importante en su lucha por el campeonato, sino que también pasó a la historia como un nuevo récord mundial en levantamiento de pesas.

También se batieron récords asiáticos

Los récords de Akbar Djuraev no se limitaron al resultado mundial.

El campeón uzbeko también logró batir récords asiáticos en los programas de arranque y envión.

Como resultado, Djuraev concluyó su participación en Aichi-Nagoya 2026 con varios grandes logros al mismo tiempo:

medalla de oro de los Juegos Asiáticos;

un resultado de 423 kilogramos en los dos ejercicios;

récord mundial de 197 kilogramos en arranque;

récords asiáticos en arranque y envión.

Otra medalla de oro para la delegación de Uzbekistán

En Aichi-Nagoya, los atletas de Uzbekistán continúan luchando por medallas en diversas disciplinas.

La medalla de oro de Akbar Djuraev es otro premio valioso para la delegación nacional. Sin embargo, la importancia de esta victoria no se mide solo por la medalla.

Porque Djuraev adornó su campeonato con un récord mundial y récords asiáticos .

423 kilogramos — un resultado suficiente para el oro. 197 kilogramos es la cifra que se convirtió en récord mundial.

De esta manera, Akbar Djuraev no solo demostró ser inigualable en su categoría de peso en los Juegos Asiáticos de Aichi-Nagoya 2026, sino que también añadió otra página brillante a la historia del levantamiento de pesas de Uzbekistán.

Medalla de oro, récord mundial y récords asiáticos — la noche de campeonato de Akbar Djuraev en Aichi-Nagoya quedará en la historia con este trío.