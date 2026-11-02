Oficial: ¿Cuándo será la pelea entre Bogdan Guskov y Robert Whittaker?
La UFC, la promoción de artes marciales mixtas más prestigiosa del mundo, ha anunciado oficialmente la próxima pelea del luchador uzbeko Bogdan Guskov. El representante de nuestro país se enfrentará a la famosa estrella australiana Robert Whittaker, ex campeón mundial de la UFC en la categoría de peso medio.
Este combate sin cuartel tendrá lugar el 6 de febrero de 2027 en Sídney, Australia, durante el prestigioso UFC Fight Night en la categoría de peso semipesado. Guskov se enfrentará a su oponente en su tierra natal, bajo la presión de la afición local.
Competencia en el ranking y situación en la categoría
El nivel de ambos luchadores que subirán al octágono demuestra la importancia de este enfrentamiento:
Posiciones en el ranking: Mientras que Bogdan Guskov ocupa actualmente el puesto 10 en el ranking de la UFC, Whittaker se encuentra justo detrás, en la posición 11;
El valor de la victoria: Una victoria en este duelo servirá como un gran trampolín para que Guskov entre en el top 5 de la división de peso semipesado y se acerque al cinturón de campeón.
¿Quién es el oponente? Carrera y últimos combates de Robert Whittaker
El australiano de 35 años, ex campeón mundial, tiene una gran experiencia en el octágono con 28 victorias y 9 derrotas en su carrera profesional:
Debut exitoso en la nueva categoría: Whittaker hizo su debut en el peso semipesado el 12 de julio pasado contra Nikita Krylov, derrotando a su oponente antes del límite en el primer asalto;
Últimas pruebas: Antes de esta victoria, había perdido ante Reinier de Ridder y Khamzat Chimaev;
Historial de derrotas: De las 9 derrotas en su carrera, dos fueron ante el ex campeón Israel Adesanya.
Para Bogdan Guskov, una victoria a domicilio contra un ex campeón podría convertirse en uno de los mayores logros de su carrera.
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