En el Mundial 2026 no solo se ven marcadores abultados y batallas intensas, sino también eventos que renuevan profundamente la historia del fútbol. La selección nacional de Curazao, uno de los debutantes más inesperados e interesantes del torneo, ha sido oficialmente incluida en el libro de los récords Guinness según informó el servicio de prensa de la federación de fútbol local del estado insular.

Este pequeño estado del Caribe ha registrado una cifra absolutamente única e irrepetible en la historia de las Copas del Mundo.

Récord absoluto de población: Islandia ha sido destronada

La inclusión de la selección de Curazao en el libro Guinness se debe a que fue considerada el país con la menor población en haber logrado su clasificación y participar en el Mundial.

Población de Curazao: En este estado insular en el océano Atlántico viven solo 156 115 habitantes.

Importancia del récord: Esta es la cifra más baja entre todos los países que han participado en todas las Copas del Mundo de fútbol hasta la fecha. Con este resultado, Curazao superó significativamente a Islandia, que había establecido el récord anteriormente (en el Mundial 2018) con aproximadamente 330 000 habitantes.

Un inicio difícil y oportunidades importantes por delante

Cabe recordar que el debut de la selección de Curazao, descrita como la «mini-Holanda», en el Mundial 2026 fue muy duro. Alemania, uno de los principales favoritos del torneo, los derrotó por 7-1. A pesar de ello, el simple hecho de anotar un gol en el Mundial se convirtió en una gran fiesta para los representantes de la pequeña isla.

Ahora, los poseedores del récord Guinness se preparan para su segundo encuentro.

Anuncio del próximo partido: La selección de Curazao se enfrentará, en el marco de la 2ª jornada de la fase de grupos, al difícil representante de América Latina, Ecuador. El encuentro comenzará la mañana del 21 de junio hora de Tashkent.

Conclusión final de los analistas deportivos: Que un país como Curazao, cuya población no llega ni a un barrio pequeño de Tashkent, esté entre las 48 mejores selecciones del mundo y juegue un Mundial, demuestra una vez más que el fútbol es un deporte global y lleno de milagros. Aunque sufrieron una amarga derrota ante Alemania, ya han quedado escritos con letras de oro en la historia de su país. ¡Esperamos otro partido luchador contra Ecuador!

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